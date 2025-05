Novo código com mais poder aos magistrados

Marco A. Birnfeld

Tramita no Senado o Projeto de Lei (nº 4/2025) de reforma do Código Civil, a pretexto de modernizar a legislação e adaptá-la à realidade do século 21, que termina em 31 de dezembro de 2100. Apresentada pelo senador Rodrigo Pacheco (PSD/MG), a proposta prevê a alteração de 1.197 artigos. Serão mais mudanças do que as já realizadas nos textos originais dos códigos vigentes a partir de 1916 e de 2002. Em sintoma de perverso e disfuncional populismo jurídico, o conteúdo "legal" aumenta em 450% as referências à função social do contrato e da propriedade.

Chama a atenção o excesso de linguagem indeterminada, que transfere aos magistrados o poder de legislar. Isto é, caberá a eles determinar o conteúdo das normas jurídicas. Ora, não existe democracia do arbítrio! O Direito não pode ser inseguro, destituído de critérios objetivos previamente conhecidos. Os cidadãos precisam saber, antes, o que esperar das normas legais a que se submetem. Sem claras regras aplicáveis não há democracia. Um dos subjetivos artigos do projeto, por mau exemplo, propõe que "a cláusula contratual que violar a função social do contrato é nula de pleno direito"...

Outro grave problema do projeto de lei é a confusão que faz entre o Código Civil e o direito do consumidor, projetando furor populista e projeção retrógrada. Em vez de reparar o dano ilícito - como sempre foi -, o dever de indenizar ganhará novas funções, como punir, prevenir, educar e socializar o risco. No ponto são mais de 100 novas regras sobre o tema, alterando 28 artigos que ora estão em vigor.

O projeto todo não é apenas falho, mas prejudicial ao País. Não constrói a partir do que já se tem, mas destrói o que foi arduamente estabelecido e que ainda está em processo de estabilização. Diante das críticas, a comissão autora da proposta tem dito que "a maior parte das mudanças se baseia na jurisprudência". Assim, em vez de a lei geral prover critério seguro à sociedade e ao Judiciário, os juristas criadores da redação querem escrevê-la a partir de uma miríade (10 mil?...) de decisões contraditórias.

Sintetizando: se a proposta em tramitação for aprovada, os critérios decisórios do marco jurídico civil passarão a ser arbitrados por cada intérprete da lei. Eles são os juízes, os desembargadores, os ministros de tribunais superiores e os ministros do Supremo...