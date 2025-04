Uma vaga 'preferencial' para a juíza

Ainda não está próximo do fim o caso da juíza Lourdes Helena Pacheco da Silva, titular da Vara do Júri de Porto Alegre. No próximo dia 6 de maio serão, já, dois anos de existência. Ela já recebeu duas penas de censura que a impossibilitam de ser promovida na carreira. As pendengas são notórias no meio forense. E a peça central é a ação cível em que o cadeirante Magnus Rodrigo Cardoso busca reparação por dano moral - por ter sido chamado de "aleijado". A seu turno, a magistrada, como reconvinte, quer indenização - por ter sido chamada de "gorda". A desavença foi na garagem coberta do Shopping Iguatemi.

A sentença condenando a juíza a pagar reparação moral de R$ 7 mil foi proferida em 10 de outubro de 2024, pelo juiz Paulo de Tarso Carpena Lopes, da Vara Cível do Foro Regional do Alto Petrópolis. Uma passagem do julgado: "A requerida Lourdes preferiu outra postura mais agressiva, em vez de se retratar e se retirar".

Na semana passada prosseguiu, na 10ª Câmara Cível do TJRS, o julgamento dos dois feitos cíveis conexos, que desde 26 de março apontavam empate (1 x 1). O desembargador relator Jorge Alberto Pestana isentou a juíza. Na mesma sessão, o desembargador revisor Tulio Oliveira Martins manteve a indenização (R$ 7 mil) e negou a pretensão reconvencional da magistrada. O desembargador vogal Jorge André Pereira Gailhard pediu vista e, na última quinta-feira (24), manteve a condenação cível da juíza.

Esse terceiro voto firmou convicção a partir de som e imagens captados na câmera pessoal usada pelo segurança do Iguatemi que primeiro atendeu a ocorrência. "A discussão não teria ocorrido se a juíza demandada tivesse respeitado o direito do autor, e estacionado nas vagas comuns, destinadas ao grande público" - concluiu o voto. Outro trecho: "As ofensas recíprocas somente tiveram início em razão do agir desmesurado da ré/reconvinte, que optou por estacionar o seu carro na vaga para pessoa com deficiência".

Os 2 x 1 do placar não acabaram com a contenda jurídica. Pelo artigo 942 do Código de Processo Civil devem ser convocados dois outros desembargadores para chegar ao desfecho, em 29 de maio. A lei prevê que "quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento prosseguirá em sessão com a presença de outros julgadores convocados nos termos definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial". (Processo nº 5004771-82.2023.8.21.2001).