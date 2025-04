Futebol jurídico gaúcho tem até a suspeição da juíza

Os dois advogados que atuam defendendo as partes foram convidados pelo Espaço Vital, por e-mail, a se manifestarem, trazendo as sínteses de suas versões. Paulo Dariva (do querelante) disse que não se pronunciaria neste momento. E Luciano Feldens, defensor de Renato Portaluppi não respondeu. (Processos nºs 5003215-60.2025.8.21.0001 e 5306457-85.2024.8.21.0001).

Na área jurídica, foi designada audiência inicial para o dia 27 de janeiro de 2025. A vítima Rogério Amaral compareceu ao Foro Central, na companhia do advogado Paulo Dariva. Ambos chegaram ao cartório antes das 13h; em seguida os dois foram transferidos para uma sala reservada. Entrementes, Renato Portaluppi estava disponível online, com imagens geradas a partir do Rio de Janeiro. Seu advogado Rubens Hofmeister Neto estava na sala de audiências. Naquele momento, a magistrada Jocelaine Teixeira foi erradamente informada de que Rogério e Dariva não haviam comparecido. Com isso, ela extinguiu o processo de termo circunstanciado.

No pós-jogo Grêmio 2 x São Paulo 1, na Arena, em 1º de dezembro de 2024, o treinador foi ferino na entrevista coletiva - em ambiente público. Eis quatro das frases: "Rogério Amaral, você é o grande idiota! Eu tô te falando, você é um delinquente. E por favor me processa, que eu vou te processar também. Se quer dinheiro, não tem problema". As imagens e a íntegra do áudio da entrevista coletiva completa são públicos e estão disponíveis no YouTube.

Mulher descobre que é casada com o cunhado

O caso é da Bahia. O que parecia ser apenas uma burocracia simples se transformou em pesadelo para a governanta Fábia Almeida. Casada desde 2012 com Acel Menezes, ela descobriu agora que sua certidão de casamento oficial estava vinculada a outro homem: o próprio cunhado. A confusão veio à tona quando Abel Menezes, irmão de Acel, foi solicitar a segunda via da própria certidão de nascimento. Então se deparou com a informação de que era legalmente casado com Fábia.

O choque da descoberta levou a família a investigar o erro, talvez provocado por uma falha no momento da digitalização, ou da digitação dos dados no cartório da cidade de Biritinga (BA), onde o matrimônio foi celebrado.

"Na certidão do meu irmão, constava que ele tinha se casado com a minha esposa. E eu tenho comigo o nosso registro de casamento, todo correto", contou Acel em entrevista ao G1. Com nomes semelhantes e datas de nascimento muito próximas - Abel nasceu em 16 de agosto (1981) e Acel em 15 de agosto (1986), os dois irmãos podem ter sido confundidos no momento da inserção dos dados no sistema. O resultado, no entanto, foi mais do que um engano: tornou-se transtorno que afeta diretamente a vida do trio.

Abel enfrenta obstáculos profissionais por conta do erro. Ele mora em Juazeiro, no norte do estado, e precisa viajar à cidade de Serrinha com frequência, para tentar resolver a pendência. Já Fábia e Acel (o casal mesmo!), que vivem em Camaçari, também precisam se deslocar frequentemente para lidar com a situação.

"Fazem piada, dizendo que ela é casada com dois irmãos. A gente tenta levar na esportiva, mas é algo que machuca" - desabafa Acel. A frustração da esposa vai além do incômodo: Fábia chegou a ser orientada, em determinado momento, a formalizar o divórcio para resolver o impasse nos registros. "É muito doloroso. Eu casei com amor, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Não quero me divorciar por um erro que não foi meu", afirmou.