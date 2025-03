A injustiça gaúcha da demora judicial

É do município gaúcho de Parobé, com 53.555 habitantes segundo o último Censo, o título desonroso de ter, no foro dali, o processo mais longevo em tramitação na Justiça estadual. É o caso de uma mãe que - após gestação normal - depois do parto de seu filho foi informada que, em decorrência do uso de fórceps, o bebê sofrera um amassamento no crânio. A criança ficou com sequelas permanentes. Desde pouco depois a família luta por efetiva prestação jurisdicional.

É inadmissível a demora na apreciação do pedido de antecipação de tutela, que visa garantir tratamento médico e medicamentos. Mesmo com a ação contestada há 17 anos, o Judiciário ainda não se pronunciou sobre o pedido essencial para os interesses jurídicos dos autores, deixando mãe e filho desamparados. A morosidade fere o princípio da duração razoável do processo, e também a dignidade da pessoa humana, por postergar o acesso a direitos fundamentais.

A ação começou em 21 de fevereiro de 2008 e a fase de provas foi desencadeada só 11 anos depois, em 2019. Ainda assim, cinco anos e meio após, nenhum dos 14 peritos médicos nomeados aceitou realizar a perícia, que é um elemento decisivo para o julgamento do caso. As justificativas para as recusas variam desde "honorários insuficientes" (a serem pagos pelo Estado do RS, porque filho e mãe litigam com gratuidade) até "excesso de trabalho", passando pela alegada "falta de especialização"...

A versão da radiocorredor é a de presença e força do corporativismo. O cenário evidencia um problema crônico na Justiça brasileira: a falta de estrutura e de incentivo para que peritos qualificados assumam casos complexos. Outro impasse: desde novembro de 2024 está para ser solucionado, pela administração do tribunal, o pedido de fixação e liberação de uma verba pericial mais elevada - para que algum perito de fora do Estado aceite o encargo.

Entrementes, o bebê que veio ao mundo com as sequelas do parto está com 19 de idade. Chama-se Luan Josué Klippel Vieira. Seu estado de saúde vem se agravando. Ele hoje é completamente dependente para a sua alimentação, manutenção de suas necessidades fisiológicas e cuidados básicos. Possui sequelas cognitivas e motoras incapacitantes. Há evolução desfavorável decorrente de novas complicações. E há risco de morte.

"Ah! Se ocorrer o óbito de Luan, a perícia não terá sido realizada - triste isso, não?..." - dizem, realistas, os advogados Júlio César Sant'Anna de Souza e Thays Mayer dos Reis, que atuam em nome de filho e mãe. O processo é público (por enquanto) e tem o número 5000052-85.2008.8.21.0157.