Penduricalhos da elite garantem35% da renda livre de impostos

A elite do Judiciário também recebe abono de permanência, pago a aqueles que já poderiam estar aposentados, mas seguem na ativa. A renda sem tributação também abarca aplicações financeiras isentas de impostos, como poupança, letras de crédito imobiliário e do agronegócio, e dividendos de ações. Levantamento da mesma publicação feita pelo UOL também mostra que, apenas em 2022, deixaram de ser tributados R$ 10,5 bilhões em favorecimento a 36 mil integrantes do Judiciário, do Ministério Público e de tribunais de contas. Os dados de 2023 e 2024 não estão disponíveis.

Economistas ouvidos pelo UOL - Universo On Line dizem que grande parte da renda não tributada no Judiciário vem de penduricalhos, como auxílios e benefícios. Além de isentas de impostos, as chamadas verbas indenizatórias podem furar o teto salarial do funcionalismo. Este, atualmente, é de R$ 46,3 mil. São auxílios para alimentação, saúde, moradia e ajudas de custo para natalidade e mensalidades pré-escolares.

Comparando: a elite do Judiciário e do Ministério Público ganha em média R$ 69 mil por mês. Dessa cifra, pelo menos R$ 24 mil - que é 35% do total - estão livres de impostos, segundo dados da Receita Federal. Comparando, professores de ensino infantil, fundamental e médio - a maioria servidores públicos - têm apenas 10% da renda média isenta de Imposto de renda (R$ 763,00).

Em 2022, os 6,9 milhões de servidores públicos que declararam Imposto de Renda tiveram, em média, 14% dos rendimentos isentos. E os magistrados, o pessoal do Ministério Público e membros de tribunais de contas conseguiram isenção de 35%. Isso significa mais dinheiro no bolso deles, em comparação a outros trabalhadores cuja renda é, em parte, consumida pela tributação.

Os privilégios dos altos escalões do Judiciário e do Ministério Público, no Brasil, vão além dos penduricalhos criados para engordar os próprios salários. Essa elite de juízes, desembargadores, promotores e procuradores acumula um dos maiores percentuais de renda não tributada entre profissionais do setor público. É que grande parte dessas isenções vem justamente dos penduricalhos. Com tal estratagema, aproximadamente R$ 2,8 bilhões em impostos deixam de ser recolhidos em um ano.

Nomes da situação

Ministros de Lula investigados

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) abriu processo administrativo para apurar possíveis irregularidades na nomeação de três ministros de Lula para cargos em conselho de empresa privada. No entendimento do órgão, que regula o mercado de capitais no País, os titulares da Previdência (Carlos Lupi), da Igualdade Racial (Anielle Franco) e da Controladoria-Geral da União (Vinicius Marques de Carvalho), deveriam ter realizado consulta formal sobre eventual conflito de interesses antes de assumirem cadeiras no Conselho de Administração da Tupy. Esta é uma metalúrgica multinacional com ações negociadas na Bolsa de Valores. Foi fundada em 1938, em Joinville (SC). A companhia conta com cerca de 13 mil funcionários em quatro parques fabris: dois instalados no Brasil e dois no estado de Coahuila, no México. Atua nos segmentos de transporte, infraestrutura, agronegócio e geração de energia.

Os mandatos dos quatro políticos na empresa começaram em 2023 por indicação da BNDES Participações. Esta estatal detém 28,19% das ações da Tupy, mas seus casos só foram enviados para análise da Comissão de Ética Pública (CEP) da Presidência no fim do ano passado. Isto após a CVM enviar ofício à companhia com questionamentos.