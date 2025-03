Quantos são os/as advogados do Brasil?

Há uma reveladora semelhança de percentuais com os dados do Censo Brasileiro de 2022. Segundo este, a população do País é composta por 51,5% de mulheres, enquanto o percentual masculino é 48,5%. Isso significa que existem exatamente 6.015.894 mulheres a mais do que homens no Brasil. Foram recenseadas 104.548.326 pessoas do gênero feminino; e 98.532.431 do masculino.

Na advocacia brasileira atual, o quadro total dos/das advogados/as totaliza 1.427.845 profissionais. As inscrições do gênero feminino chegam a 740.220; as do masculino são 687.625. Os números são recentíssimos (28/02/2025) na tabulação do Conselho Federal da OAB. O percentual das mulheres é de 51,8%; os homens são 48,2%.

No RS, elas são 4.580 a mais

A predominância do gênero feminino na advocacia brasileira ocorre em 19 das 27 Seccionais da OAB. E a predominância de inscritos do gênero masculino está no Acre, Alagoas, Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Piauí, Pernambuco e Rio Grande do Norte. O estado do Maranhão apresenta a singularidade do empate. Ali o número de advogadas e advogados é o mesmo: 11.995.

Celeridade na vagareza!

O princípio da duração razoável do processo está previsto no inciso 78 do artigo 5º da Constituição Federal. O preceito refere que "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".

A OAB/RS oficiou ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) solicitando celeridade na prestação jurisdicional em três Turmas da Corte (a 5ª, a 6º e a 11ª) e na 17ª Vara Federal de Porto Alegre. A entidade pede ao presidente do Tribunal, desembargador Fernando Quadros da Silva, e à corregedora regional, desembargadora Vânia Hack de Almeida, "providências ante a demora excessiva na tramitação de muitos processos". A morosidade foi o tema mais debatido, no dia 19 de fevereiro, durante a reunião extraordinária de presidentes de Subseções da OAB/RS da gestão 2025-2027.

Remuneração de árbitros

Na Copa do Mundo, a Fifa paga valores elevados para os árbitros. Em 2022 foram US$ 5.000 (R$ 30 mil) por jogo na fase de grupos. Os valores dobraram nas fases eliminatórias e final.

Diferentemente das principais ligas europeias, a arbitragem de futebol no Brasil não é profissionalizada. Aqui os árbitros - que ora enfrentam uma fase de fortes críticas à suposta parcialidade clubística - não possuem salário fixo. Eles recebem apenas por partida apitada. No Brasileirão de 2024, os valores foram, na Série A, de R$ 5 mil (árbitro CBF) e R$ 6,9 mil (árbitro Fifa) por jogo. Na Série B, de R$ 3,6 mil a R$ 5,4 mil. No atual Gauchão, R$ 1.950,00 na primeira fase a R$ 6.000,00 em cada um dos dois Gre-Nais da final.

Remuneração de jogadores

Os salários anuais dos mais bem pagos jogadores do mundo são estratosféricos. Eis cinco exemplos: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) - US$ 285 milhões; Lionel Messi (Inter Miami) - US$ 135 milhões; Karim Benzema (Al-Ittihad) - US$ 104 milhões; Kyliam Mbappé (Real Madrid) - US$ 90 milhões; Erling Haaland (Manchester City) - US$ 60 milhões. Com apenas 24 de idade, Vinicius Júnior recebe 20,8 milhões de euros anuais, no Real Madrid.

No Brasil, por mês, os cinco do topo são: Memphis Depay (Corinthians) - R$ 2,9 milhões; Gabigol (Cruzeiro) - R$ 2,4 milhões; Paulinho (Palmeiras), Hulk (Atlético-MG) e Everton Ribeiro (Bahia) - R$ 2 milhões cada um deles.

No RS, o colombiano Rafael Borré (Inter) é o mais bem pago: são US$ 4,6 milhões anuais. No Grêmio, o topo é de Martin Braithwaite: R$ 1,3 milhão mensais.