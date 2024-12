Sessenta anos de formatura

"Senhores passageiros, desculpempelo odor a bordo da aeronave"...

("Gentlemen passengers, sorry by the odour on board the aircraft"...). Era sexta-feira 13, na semana passada. Inesperado e crescente mau cheiro a bordo levou o comandante a desviar um voo internacional com duração prevista de 12 horas. Os odores tomaram conta de um Boeing 787 da empresa holandesa KLM.



O voo de passageiros, que partiu de Amsterdam à Cidade do México, fez um pouso não programado quando a cabine ficou tomada pelo fedor de... 100 suínos vivos que eram transportados no porão de cargas!



O desvio do voo ocorreu seis horas após a decolagem. A alternativa escolhida pelo comandante foi Bermudas, um território ultramarino britânico no Oceano Atlântico - a 3,7 mil km do destino final, no México.



Um porta-voz da Skyport, empresa que administra o Aeroporto Internacional L. F. Wade, em Bermudas, confirmou o desvio como solução ante "o aroma característico de porcos viajando no porão". E completou: "O fedor levou a tripulação a, com autorização especial face às circunstâncias, desviar para cá, para uma pausa ao ar livre".



O mesmo arauto fez ainda um comentário de humor discutível: "Graças à excelente colaboração entre a KLM, a Delta Air Lines e os parceiros locais, nossos visitantes de duas e quatro patas estão seguros e bem cuidados - mesmo que estas não tenham sido exatamente as férias de Natal que eles planejaram".



Limpo, desinfetado etc., o avião decolou novamente 30 horas após, para a etapa final. Imagina-se a próxima ocorrência de centenas de ações indenizatórias contra a holandesa KLM. Fundada em 1919, é a mais antiga companhia aérea comercial ainda em atividade. Voa para 99 destinos, com uma frota de 172 aeronaves. Tem 35.488 empregados.