Dupla pena de censura a juíza gaúcha

O Pleno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) - que é formado por 170 desembargadores - aplicou duas penas à juíza Lourdes Helena Pacheco da Silva, da Vara do Júri de Porto Alegre. O insólito caso em que se envolveu é que ela, sem direito a tanto, na tarde de 6 de maio de 2023, estacionou seu automóvel em vaga destinada a cadeirante, na garagem do subsolo do Shopping Iguatemi. O cidadão Magnus Rodrigo Cardoso, que tem deficiência física e a documentação pertinente, também procurava vaga e logo percebeu o estacionamento irregular. E esperando, ele logo bloqueou a saída do carro dela. Mais tarde, a magistrada chegou para... tentar sair. Impasse criado!

O 190 foi acionado e despachou duas equipes para o atendimento. Os policiais militares logo multaram (R$ 880,41) a juíza por dirigir com a CNH cassada (envolvimento em várias infrações anteriores) e por estacionar em vaga destinada a pessoas com deficiência (R$ 293,47), com sete pontos de infração cada.

A questão teve vários desdobramentos e terminou há poucos dias. O órgão julgador aplicou duas penas de censura à magistrada: uma pelo seu envolvimento no ilícito de trânsito; a outra porque - alegadamente em função dos aborrecimentos que teve com o fato - ela transferiu alguns júris que já estavam pautados. As sanções estão previstas na Lei Orgânica da Magistratura.

O Espaço Vital pediu ao TJ-RS, no dia 6, diversas informações sobre os desdobramentos do caso. O departamento de imprensa do tribunal foi, no dia 10, sucinto na resposta: "Tendo em vista que os expedientes tramitaram em sigilo, estamos verificando o que é possível informar. Tão logo tenhamos uma posição, retornaremos". E nada mais veio.

A censura é uma punição disciplinar aplicada para magistrados que cometem atos incorretos, "desde que não haja indícios de favorecimento pessoal, obtenção de vantagens ou prejuízos ao Poder Judiciário". A magistrada assim punida não poderá figurar em lista de promoção por merecimento pelo prazo de um ano, contado da imposição da pena.