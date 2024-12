Prato do dia: filé com fritas...

Desfecho: o professor ainda contou que o caso terminou na Justiça do Trabalho. O tribunal confirmou a sentença que afirmou a pertinência da dispensa do garçom. Por justa causa.

— Impossível! Ele está na administração, no andar de cima, com a minha ex-mulher.

Início do ano letivo de 2020 na faculdade - antes da decretação da pandemia - o professor de Direito do Trabalho explica seus métodos de ensino. Diz que exige silêncio enquanto ele fala, e assiduidade em suas aulas. E promete que - pelo menos uma vez por mês - para descontrair contará "algum caso curioso, às vezes extraído do Espaço Vital, mas sempre relacionado com questões trabalhistas".

Morte por "síndrome da classe econômica"

Um engenheiro morreu de embolia pulmonar após uma viagem longa, e sua família processou seus dois últimos empregadores: a XL Brazil Holdings Ltda. e a Global Risk Consultores Brasil Ltda. Alegação: "as frequentes viagens aéreas causaram sua morte". As instâncias anteriores da Justiça do Trabalho, em São Paulo, consideraram os dois empregadores responsáveis. Mas a 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) absolveu a XL. A decisão fundamentou-se no laudo do perito: "A última viagem, mais longa e realizada pouco antes da morte, foi o fator determinante para o desencadeamento da doença".

A perícia atestou que "a quantidade de viagens e o tempo de duração contribuíram para o desenvolvimento do trombo na perna esquerda, que se deslocou e atingiu o pulmão". Segundo o laudo, "a principal causa da doença é a imobilidade prolongada no avião, em razão do espaço reduzido entre as poltronas, aliada à baixa oxigenação das cabines de aeronaves". Tais fatores influenciam o aparecimento da trombose venosa profunda.

A viúva ajuizou ação em nome dela e de dois filhos pequenos. Conforme a petição inicial, o marido e pai era submetido a "um regime exagerado e excessivo de viagens para Costa Rica, Panamá, Colômbia, Argentina, Bolívia, Uruguai e dezenas de cidades brasileiras".

A última viagem foi em novembro de 2013, a serviço da Global Risk, por toda a América Central: foram 56 horas de percursos aéreos em uma semana. Em seguida, o engenheiro apresentou inchaço no pé esquerdo e dores nas pernas, sendo diagnosticados "trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar". Ele foi internado e morreu no dia seguinte, aos 37 anos de idade. O processo tramita desde... 2014. É mais um caso de profunda e lamentável demora jurisdicional! (Processo nº 609-96.2014.5.02.0038).