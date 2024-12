Não gastar, gastando...

Austero é aquele que é severo, rígido em costumes, opiniões ou caráter. Também quem é inflexível, sem concessões, digressões. E é sóbrio e despojado. A campanha governamental espalhará mensagens de caráter persuasivo com o objetivo de levar o cidadão a acreditar no embrulho.

O governo federal vai gastar muito dinheiro na campanha sobre... redução de gastos. A campanha publicitária para embalar o pacote de cortes e a isenção do Imposto de Renda até R$ 5 mil está estimada em R$ 40 milhões. Ou seja: publicidade milionária para que todos saibam da... austeridade do governo Lula. Ou sendo mais claro: para espalhar seu compromisso com a austeridade, o governo estará... gastando. O que, aliás, não é novidade.

Brasil sob a forma de aquarela

Sábado, dia 30 de novembro, foi dia de matrimônio badalado no cenário político brasileiro. O notório Flávio Dino oficializou a união com Daniela Lima, que é mãe de três dos quatro filhos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Ao contrário do que especulado em potins apressados, a nubente não se trata da jornalista homônima, âncora da CNN News. A cerimônia aconteceu em São Luís (MA), em um buffet cinco estrelas. Ao comunicar o enlace, o ministro avisou que seria uma festa íntima, sem ostentação e sem teor político.

Do STF chegaram Luis Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Dias Toffoli. No dia seguinte à festa nupcial, houve um jantar com o vice-governador Felipe Camarão (PT-MA) e o desembargador federal Ney Bello, padrinho de Dino, além de outros amigos. O governador Carlos Brandão (PSB) não foi convidado; ficou clara a cisma na relação entre os dois. Compareceram também o desembargador José de Ribamar Sobrinho, presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, entre outras autoridades. O presidente Lula e a primeira-dama Janja não foram convidados.

Dino e Daniela estão juntos há 14 anos. Ela foi sua assessora no Partido Comunista do Brasil (PCdoB), no Maranhão. A esposa do ex-vereador de São Luís, Geraldo Castro Sobrinho (PCdoB), a juíza Larissa Tupinambá oficializou a união civil. Mesmo com o clima familiar da festa, a comemoração foi boa oportunidade para relaxamento e diálogo entre as lideranças.

Ah! Durante a festa, o presidente do STF Luís Roberto Barroso cantou "Aquarela Brasileira", do sambista Martinho da Vila, sob os acordes da banda que se apresentava no palco da festa. Os primeiros versos são assim: "Vejam essa maravilha de cenário / É um episódio relicário / Que o artista, num sonho genial / Escolheu para este carnaval / E o asfalto como passarela / Será a tela / Do Brasil em forma de aquarela".