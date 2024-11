O semovente bem dotado

Os autos vão conclusos ao juiz. Este determina ao escrivão que desentranhe a fotografia e risque as 14 últimas palavras do texto certificado: "Despiciendas e impróprias, tais expressões deverão ser tarjadas, alertando-se o oficial de justiça para não reincidir nos exageros".

O servidor formaliza a constrição judicial, adverte o devedor-depositário para que não abra mão do bem penhorado e desce em minúcias na certidão: "Após as formalidades legais penhorei um cavalo de cor cinza - etimológica e juridicamente chamado de semovente, que se constitui em patrimônio capaz de garantir o pagamento da dívida".

País dos privilégios

É preciso fazer valer o limite constitucional correspondente ao salário dos ministros do Supremo. Os ganhos extras dos penduricalhistas já seriam injustos se sobrasse dinheiro no orçamento do País. Com o Brasil enfrentando grave crise fiscal, são um disparate. Os beneficiados por regalias que inflam sua remuneração são uma minoria: 0,06% do funcionalismo. Mas custam muito caro.

Outro indicador do estudo mostra que o percentual de servidores do Judiciário e do Ministério Público - que recebem pelo menos um mês de supersalário ao ano - cresceu de 83%, em 2018, para 92% neste 2024.

O levantamento considerou os ganhos de servidores da ativa, inativos e pensionistas, incluindo juízes, desembargadores e procuradores. Estas carreiras são, notoriamente, as que têm as maiores remunerações acima do teto. É a chamada elite do funcionalismo público.

O pagamento de auxílios e penduricalhos - acima do teto remuneratório do funcionalismo público, atualmente previsto em R$ 44.008,52 - custou aos cofres públicos ao menos R$ 20 bilhões entre 2018 e 2024. É o que mostra o estudo desenvolvido pela instituição república.org no Anuário de Gestão de Pessoas no Serviço Público. Os dados foram obtidos a partir do painel Dados Jus BR, da Transparência Brasil.

O dia 'D' para o salário

No próximo dia 10 de dezembro, o IBGE divulga o INPC de novembro. É quando será conhecido o valor do salário-mínimo de 2025 com base na lei em vigor que trata da política de valorização do piso salarial brasileiro. Proposta por Lula, a lei estabeleceu que, para a preservação do poder aquisitivo do salário-mínimo, os reajustes serão feitos com base no INPC acumulado nos 12 meses encerrados em novembro -, mais a variação do PIB de dois anos antes.

Um detalhe importante chama a atenção. É a inclusão da medida no pacote fiscal do ministro Haddad para promover o alinhamento da política de valorização às regras do arcabouço fiscal. Este permite a expansão real das despesas de 0,6% a 2,5% ao ano.

Ah, lembrando que os penduricalhistas (da nota aí de cima) não estão nem aí para o salário-mínimo...