Reconhecimento da dupla maternidade de casal lésbico

Embora ainda não exista legislação específica de licença-maternidade para uniões estáveis homoafetivas entre duas mulheres, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o sexo das pessoas não se presta como fator de "desigualação jurídica". A conclusão surgiu em julgamento conjunto: a ação direta de inconstitucionalidade n° 4277 e a arguição de descumprimento de preceito fundamental n° 132.

Como efeito prático desses dois julgados do STF, a Justiça do Trabalho da Bahia, em ambos os graus de jurisdição, reconheceu o direito de uma médica que atua na Maternidade Climério de Oliveira, de Salvador, à licença-maternidade pelo nascimento de sua filha. Ela é lésbica e vive em união estável com a esposa, que é enfermeira. Ambas trabalham para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH).

Esta segunda pessoa gerou o bebê. A médica realizou tratamento para também amamentá-lo. A EBSERH negou à médica a licença-maternidade, mas ela conseguiu a extensão do direito: o desfrute de 120 dias acrescidos de mais 60. A sentença, proferida na 37ª Vara do Trabalho de Salvador, foi mantida na semana passada pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Bahia).

O processo revela que o casal lésbico - buscando aumentar a família - optou pela técnica de reprodução assistida: nesta um embrião foi implantado no útero da esposa (enfermeira) que gestou a criança. A médica, também mãe do bebê, iniciou tratamento para produzir leite materno. Esse trato realizou-se durante meses para possibilitar à médica também amamentar a criança.

Para a juíza Priscila Cunha, da 37ª Vara do Trabalho de Salvador (BA), "o nascimento de uma criança em uma família formada por um casal do mesmo sexo garante os direitos e deveres de qualquer outro casal". Isso inclui o reconhecimento de ambos como pais ou mães, com todas as responsabilidades, como o de cuidado, educação e proteção.

A empresa reclamada recorreu da decisão. A relatora do recurso, desembargadora Ana Paola Diniz discorreu sob o fundamento de que "ser uma mulher lésbica não implica no reconhecimento de uma identidade de gênero masculina". Também destacou que os casos devem ser avaliados um a um: "As particularidades não podem ser examinadas com um padrão preconceituoso de que todas as relações homossexuais são iguais''.

O acórdão arremata ser inaceitável uma interpretação limitada dos direitos de casais homoafetivos: "Conceder licença-maternidade apenas à mãe que gestou, quando ambas podem amamentar, cria uma distinção de direitos baseada em questões biológicas, o que gera uma desigualdade jurídica e desconsidera a proteção à maternidade da outra mãe". (Processo nº 0000059-71.2024.5.05.003).