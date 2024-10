O roteiro da venda de decisões no STJ

Segundo o apurado até agora pela Polícia Federal, os ministros não tinham conhecimento dessas parcerias e todas as decisões proferidas estavam dentro da normalidade. Os assessores tinham acesso antecipado aos votos (o que é normal) e, assim, podiam supostamente garantir o teor dos julgados. Com um acervo de quase 350 mil processos, cada ministro do STJ tem à disposição uma equipe de 10 a 12 assessores com cargos comissionados. Isso, em tese, indica confiança dos magistrados nos servidores escolhidos.

O ponto de partida da descoberta ocorreu em julho. O advogado Rodrigo de Alencastro registrou um boletim de ocorrência na 1ª Delegacia de Polícia, em Brasília, em que afirma ter ouvido uma conversa de celular, no modo viva voz, em que a sua antiga companheira - a também advogada Caroline Azeredo - referia ter conseguido uma lista de processos com um assessor do STJ. A proposta: que ela procurasse as respectivas partes em busca de vantagens financeiras.

A sindicância interna aberta pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para apurar a participação de servidores em um esquema de comercialização de decisões judiciais está avançada e deve ser concluída na próxima semana. O relatório nominará os funcionários que atuaram em parceria com o empresário Andreson Oliveira Gonçalves e com o advogado Roberto Zampieri (este assassinado em dezembro), na venda de decisões assinadas por ministros da corte. A investigação alcança servidores dos gabinetes dos ministros Isabel Gallotti, Og Fernandes, Moura Ribeiro e Nancy Andrighi (esta, gaúcha de Soledade). Um dos funcionários aparece nas trocas de mensagens entre comparsas, a quem liga reclamando do atraso nos pagamentos, após "ter conseguido um veredito favorável".

A pior do século

Com escassas novas lideranças e com capilaridade ainda menor no Brasil profundo dos centrões, a esquerda está em um mato sem cachorro-guia.

Na eleição de 2000, os candidatos a prefeito da esquerda tiveram 26,6% do total dos votos. O percentual chegou a 37,4% em 2012. Minguou para 27,2% em 2016, desidratação devida à queda dos votos no PT. A míngua continuou até os 19,6% deste ano.

Milionários taxáveis?

Churrasco mais caro

O clima seco, a falta de chuvas e até a incidência de queimadas em diversas regiões do País estão fazendo as carnes ficarem mais caras, de acordo com o IPCA de setembro, divulgado pelo IBGE. Elas subiram 2,97%: foi a maior alta desde dezembro de 2020, quando aumentaram 3,58%.

Eleições na OAB gaúcha

Haverá oposição, em chapa liderada pelo advogado Paulo Peretti Torelly, que já foi procurador-geral do Estado (1999/2002). O movimento tem o apoio confirmado do ex-governador Tarso Genro. Este disse ao Espaço Vital que não participará da chapa, nem da coordenação política do grupo.

Marcadas para a sexta-feira, 22 de novembro, as novas eleições na OAB/RS para a escolha da nova diretoria (cinco membros), conselho seccional e representantes gaúchos no conselho federal. O atual presidente Leonardo Lamachia concorrerá à reeleição. Nomes dos demais quatro cargos diretivos ainda não estão definidos. Os mandatos são por três anos; posse em 1º de janeiro de 2025.

Mais penduricalhos

Advogados que atuam em ações judiciais envolvendo a União passarão a receber um penduricalho de até R$ 3.500,00 mensais, fora do teto remuneratório do serviço público - e isento de tributos... A benesse foi aprovada esta semana pelo Conselho Curador de Honorários Advocatícios (!) por meio de uma resolução que criou o "auxílio saúde complementar". Ele será pago a advogados da Advocacia-Geral da União e procuradores da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e do Banco Central.

Penas extintas

No (triste) aniversário de 32 anos do massacre do Carandiru, em 9 de outubro, a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo extinguiu as penas dos policiais militares condenados por participarem da ação que resultou na morte de 111 presos. A decisão extinguiu penas que variavam de 48 a 624 anos de prisão impostas a 74 agentes por 77 assassinatos cometidos com armas de fogo, quando as tropas atuaram para conter uma rebelião.

As demais mortes, atribuídas a armas brancas, foram consideradas de "responsabilidade de outros detentos". De acordo com o desembargador Roberto Porto, relator do caso, a decisão é resultado de anterior julgamento do Órgão Especial do TJ paulista. Este declarou "constitucional" o indulto de Bolsonaro publicado em 2022, que beneficiou os policiais militares.