A minissérie que virou novela jurídica

O julgado superior - que reverteu sentença e acórdão da Justiça estadual do Acre - seguiu precedente estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em 10 de junho de 2015, ao acolher uma ação direta de inconstitucionalidade (n° 4.815) da Associação Nacional dos Editores de Livros. Na ação decidida esta semana, os herdeiros e a viúva de Chico Mendes questionavam o uso indevido de suas imagens na minissérie. Conforme a decisão do STJ não é necessária autorização prévia para publicação de biografias. A Globo tinha sido condenada nas instâncias ordinárias a pagar indenização por danos materiais de 0,5% sobre os lucros da minissérie.

Mas o povo acreano revoltou-se com a situação e seringueiros resistiram à ocupação boliviana, liderados pelo espanhol Luis Gálvez. Ele era um homem de maneiras refinadas e cultura vasta, típico "Don Juan", que decidira vir ao Brasil em busca da fortuna prometida pelo Eldorado da Amazônia. Envolveu-se com lindas mulheres, tornou-se amigo íntimo do governador. Os principais artistas da série foram nomes tops das telenovelas, à época: José Wilker, Vera Fischer, Juca de Oliveira, Cristiane Torloni, José de Abreu, Giovanna Antonelli e Cassio Gabus Mendes. O índice médio de audiência foi de 48%.

No século anterior, em 1889, o Acre vivia uma situação de conflito: apesar de ser território boliviano, fora povoado por brasileiros que migravam do Nordeste atraídos pela exploração da borracha, em fase áurea devido à Revolução Industrial. Quando a Bolívia decidiu retomar seu território, buscando o lucro obtido com o látex extraído das seringueiras, o governo brasileiro não se opôs. É que a região, de acordo com o Tratado de Ayacucho, pertencia de fato ao país vizinho.

A Rede Globo não terá que indenizar a família de Francisco Alves Mendes Filho por retratar a história dele e a de pessoas de seu convívio, na minissérie "Amazônia, de Gálvez a Chico Mendes", com fins comerciais, exibida de 2 de janeiro a 6 de abril de 2007, em 55 capítulos. A ação indenizatória estava centrada na inexistência de autorização para transmitir com amplos fins lucrativos, biografia e histórias do sertanista. O enredo foi da novelista Gloria Perez. A decisão de improcedência da demanda é da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O personagem Mendes foi um seringueiro, sindicalista e ativista político brasileiro. Lutou a favor dos seringueiros da Bacia Amazônica, cuja subsistência dependia da preservação da floresta e das seringueiras. Nasceu no Acre, em 1944, e foi assassinado em 1988.

Sem culpa, nem dolo

Os sócios não podem ser responsabilizados por dívidas de S.A. de capital fechado. Tal porque, segundo a Lei das Sociedades Anônimas, a responsabilização depende de prova de culpa ou dolo. O interessante precedente é da 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ao decidir que os sócios do Hospital Santa Catarina S.A. - uma sociedade anônima de capital fechado de Uberlândia (MG) - não podem ser responsabilizados pelas dívidas da empresa sem que haja provas concretas de que elas resultaram de culpa ou ação intencional deles (dolo).

Dinheirama a rodo

A dois dias do primeiro turno das eleições municipais de 2024, os diretórios nacionais do PL e do PT já depositaram R$ 217 milhões do fundo eleitoral diretamente nas contas de candidatos a prefeito nas capitais. O valor supera o total de recursos que outros 21 dos 29 partidos brasileiros tiveram para gastar durante todo o processo eleitoral. O PT e o PL detêm as maiores fatias do Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanha: R$ 4,9 bilhões disponíveis para o pleito deste ano.

As principais apostas dos dois partidos estão no Sudeste, onde candidatos concentram cerca de 50% do valor doado pelos escritórios nacionais das siglas até aqui, segundo dados do sistema "DivulgaCandContas" até 30 de de setembro.

Para Guilherme Boulos (PSOL) foram enviados R$ 30 milhões pela direção nacional do PT, para a disputa em São Paulo. Ele é o candidato que mais recebeu recursos do PT, que até aqui doou R$ 82,7 milhões a suas apostas nas capitais. Depois de Boulos, aparecem os petistas Rogério Correia, que disputa a prefeitura de Belo Horizonte, com R$ 8 milhões, e Maria do Rosário, candidata em Porto Alegre, com

R$ 7 milhões.