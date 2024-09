Enófilos enganados por alguns vinhos gaúchos

Decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) reconheceu o uso irregular da indicação "Vale dos Vinhedos" em comércio de vinhos. O acórdão confirmou e até ampliou a condenação cível das rés Vinícola Gheller Ltda. e microempresa Felipe Marques Pereira, a indenizarem a Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos. Esta foi prejudicada pelo "uso irregular da identificação geográfica da origem de vinhos". O julgado reconheceu a prática de concorrência desleal e determinou o ressarcimento pelos prejuízos materiais, bem como o pagamento de R$ 25 mil por danos morais. Em ação que tramitou na Comarca de Bento Gonçalves, a entidade autora comprovou a produção e venda de garrafas de vinho pelas rés mencionadas, com a irregular inscrição rotular de "Vale dos Vinhedos". Esta é denominação de origem registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e regulada por requisitos geográficos e técnicos. Entre as irregularidades está o fato de parte da operação (produção dos vinhos, engarrafamento e rotulagem) terem sido realizados em Guaporé, a 70 quilômetros de distância da área do Vale dos Vinhedos. A desembargadora Cláudia Maria Hardt, relatora dos recursos no TJ-RS, refutou os argumentos defensivos das rés, concluindo que as uvas usadas não eram da procedência indicada. A decisão do TJ-RS também deferiu o pedido da associação de ressarcimento pelos lucros cessantes. No ponto foi adotada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ): em casos de concorrência desleal, os danos materiais são presumíveis e não precisam ser demonstrados, tendo em vista o desvio de clientela. Em etapa de liquidação de sentença será apurado o quanto as vinícolas rés se beneficiaram ao captar consumidores devido à incorreta identificação geográfica. "Na hipótese, há prova documental de que as rés produziram, engarrafaram e comercializaram vinho indicando inadequadamente que provinham do Vale dos Vinhedos, atingindo, assim, os consumidores conhecedores da qualidade e notoriedade dessa denominação de origem", arrematou o acórdão. O Vale dos Vinhedos ocupa uma área de 82 quilômetros quadrados na Serra Gaúcha, a 120 quilômetros de Porto Alegre. Os vinhos ali elaborados são os únicos do País a apresentarem o selo de Indicação de procedência (desde 2002) e o de denominação de origem (desde 2012) - detalhes que são tidos como garantias de procedência e qualidade. Em tempo: chama-se de enófilo o cidadão que tem grande apreço pelo vinho, ou que é um grande conhecedor de vinhos, com apurado gosto em ingerir a bebida dionisíaca. (Proc. nº 5004715-62.2019.8.21.0005).



Cartão vermelho pro Inter

A ausência de local adequado às refeições do empregado na empresa é ato ilícito do empregador, o que configura danos morais. Nesta linha, a 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) condenou o Sport Club Internacional a pagar R$ 150 mil de danos morais a Carlos Alberto Chiele, um ex-dirigente sindical com 45 anos ''de casa'' (1976-2021). Ele era chefe do setor de patrimônio do Estádio Beira-Rio. Quando foi eleito dirigente da Federação Estadual dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Cultura Física no Estado do Rio Grande do Sul (Fetecfergs), perdeu o cargo, a sala e até o direito de almoçar no refeitório. Tinha que fazer as refeições sentado em seu automóvel. Segundo o julgado, as más condições laborais aviltaram a sua dignidade humana. (Proc. nº 0020927-86.2021.5.04.0010).

Cartão vermelho para a CBF

Sentença proferida pelo juiz Leonardo Cavalcanti, da Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro, condenou a CBF a indenizar em R$ 60 mil a ex-diretora Luísa Xavier Rosa, por assédios moral e sexual. A reclamante está recorrendo para tentar aumentar o valor. Primeira mulher na cúpula da entidade, ela foi demitida em 2023, após 15 meses no cargo. Sua tese: "Teve seus poderes esvaziados e foi submetida a constrangimentos pelo presidente, Ednaldo Rodrigues, e diretores". A CBF interpôs recurso ordinário: "Não há comprovação de ter ocorrido qualquer tipo de assédio". Sustenta também que o processo está sob segredo de justiça e que "a exposição pode configurar quebra de sigilo para causar constrangimento à entidade".

Empréstimos para a jogatina

Estudo feito pela fintech Klavi apurou a conexão entre o uso de empréstimos e as apostas esportivas, as bets. Na análise de uma amostra de 5 mil clientes de bancos brasileiros, a instituição de análise de dados e crédito concluiu que nos últimos 12 meses 30% já tinham buscado empréstimos e depois gasto o dinheiro (em partes ou o total) em jogos online. São empresas que usam tecnologia para oferecer produtos digitais e inovadores no setor financeiro. Saiba mais sobre o… A paulista Klavi é pioneira na coleta e inteligência de dados de extratos bancários no Brasil. O estudo de agora concluiu que "o resultado demonstra que o crescimento exponencial do mercado de apostas esportivas no Brasil pode elevar o nível de endividamento da população". Em tempo: fintech é a sigla para financial technology, ou seja, tecnologia financeira.

Menos mal que...

Em apenas três dias - de terça a quinta-feira da semana passada - a Câmara dos Deputados recebeu 16 projetos de lei com limitações às apostas online. O número é maior que o total de propostas apresentadas em todo o ano de 2023. Os projetos são de parlamentares dos mais variados partidos: Podemos, PL, PT, PP, Solidariedade, Republicanos, União, PSD, PDT e MDB. Em geral, são propostas que: a) proíbem uso de cartões de crédito e de dinheiro do Bolsa Família para pagar as bets; b) limitam propagandas; c) obrigam as empresas a promover ações contra o vício.

A crueldade dos números

Uma pesquisa divulgada pelo Banco Central mostrou que, só em agosto, cinco milhões de pessoas de famílias beneficiárias pelo Bolsa Família enviaram R$ 3 bilhões, via Pix, a plataformas de apostas no Brasil. Custou o governo a dar-se conta de que a falta de regras mais rígidas para regulamentar o jogo pode alimentar uma onda de endividamento e inadimplência.

Penduricalhos em causa própria

Os conselheiros do Tribunal de Contas do RS aprovaram nesta segunda-feira, dia 30, o "projeto de resolução" (sic) que regulamenta a gratificação por exercício cumulativo de jurisdição no âmbito da instituição. Não houve projeto de lei, nem - muito menos - lei. Ante solicitação do Espaço Vital em busca de informações exatas (sobre o valor inclusive), o TCE gaúcho respondeu assim: "A decisão segue as recomendações do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como as diretrizes da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - Atricon, todas com fundamento nas Leis Federais n°s 13.093/2015 e 13.095/2015". Os atuais subsídios nominais e mensais dos sete conselheiros já são de R$ 42.554,66. O valor líquido habitual para cada um é de R$ 35.462,26 - além de algum extra eventualmente.

