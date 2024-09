As rubricas orçamentárias que se convertem em ganhos financeiros para os magistrados

É um mandamento constitucional: a remuneração dos ocupantes de cargos públicos não pode ultrapassar o valor pago mensalmente aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Tal regra do artigo 37 da Constituição tem sido sistematicamente burlada pelos tribunais estaduais do Brasil. Levantamento realizado pela ONG Transparência Brasil, publicado no domingo, 15 de setembro, pelo jornal O Estado de S. Paulo, revela que R$ 4,5 bilhões acima do teto constitucional foram pagos, em 2023, a juízes e desembargadores brasileiros. Tal cifra pode ser ainda maior, porque os dados disponíveis não estão completos e há erros nos registros oficiais cadastrados pelas cortes no sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A Transparência Brasil reuniu dados completos de 12 meses de contracheques de 2023 em 18 dos 27 tribunais estaduais do País. O teto do funcionalismo no ano passado foi de R$ 39,3 mil até março; e R$ 41,6 mil a partir de abril. O Tribunal de Justiça do RS ocupa a sexta posição - relativa aos valores extrateto - pagos no ano passado; sua média mensal por magistrado foi de R$ 64,9 mil. À frente dos salários do TJ gaúcho estão os tribunais estaduais de Mato Grosso do Sul (R$ 85,7 mil), Goiás (R$ 82,3 mil), Minas Gerais (78,6 mil), Rondônia (R$ 72,5 mil) e Paraná (R$ 70,9 mil).

Os dados nacionais mostram também que um em cada três magistrados teve recebimento médio mensal acima de R$ 70 mil. E que 565 membros da magistratura brasileira em atividade receberam valores médios mensais superiores a R$ 100 mil. A Corte do Amazonas tem o menor vencimento médio - mesmo assim são R$ 51 mil em salários brutos aos seus membros.

Segundo a ONG Transparência Brasil, os R$ 4,5 bilhões pagos fora da regra constitucional aos magistrados brasileiros seriam suficientes para custear 556 mil famílias beneficiárias do Bolsa Família por 12 meses, considerando o valor mensal médio de R$ 670,00 repassado em 2023. Os dados ainda revelam que a despesa extrateto do Poder Judiciário estadual brasileiro é superior ao orçamento de 14 ministérios, incluindo o de Meio Ambiente e o do Planejamento.