Um, dois, três, os 35 anos de um processo gaúcho

Solicitado a esclarecer o porquê do quase trigésimo quinto aniversário de tramitação e a disponibilizar cópia da sentença (proferida em 1991), o TRT/RS ponderou, em resposta, quanto "à complexidade" para responder às demandas do Espaço Vital. Mas prometeu que o fará na próxima semana. Voltaremos ao assunto em na edição do dia 10. (Processo nº 1219400-34.1989.5.04.0006).

Talvez fosse uma boa oportunidade pública também para o tribunal explicar o porquê da demora de uma ação trabalhista movida pelo Sindicato dos Engenheiros do RS contra o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). Este é uma autarquia estadual (fundada em 1937), responsável pela gestão do transporte rodoviário no RS. No dia 5 de dezembro próximo, o processo completa 35 anos de existência, idas, pausas, movimentos, voltas & extravio. Até hoje parte dos autos não foi digitalizada. Há muitos engenheiros e engenheiras à espera de seus créditos trabalhistas - alguns já faleceram. Segundo a radiocorredor advocatícia, "até Madame Tartaruga Forense ficou perplexa com a demora". Seria o processo mais demorado que já passou por toda a história de fóruns e tribunais gaúchos.

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS) realizará nesta sexta-feira, às 15h30min, a solenidade de reabertura do seu Plenário. O espaço, usado para julgamentos e eventos institucionais, foi severamente atingido pelas enchentes de maio e necessitou de reparos. A solenidade também marca o lançamento do documentário "A grande enchente de 2024 e a reconstrução da Justiça". A obra retrata os impactos causados pela tragédia e os esforços para seu enfrentamento, pela perspectiva do TRT gaúcho.

Penduricalhos no horizonte

(Da série "Ainda não vimos tudo"). Está em gestação um projeto de resolução que "institui e disciplina a gratificação por exercício cumulativo de jurisdição no âmbito do Tribunal de Contas do RS". Iria à votação ali mesmo, internamente, na quarta-feira, dia 4 de setembro. Mas, de repente, foi retirado de pauta "para novos estudos e avaliações" - segundo informa a própria corte de contas, em resposta a uma solicitação feita nesta quinta-feira pelo Espaço Vital.

Penduricalhos "ingentes"...

Bloqueio furado

Entrementes, uma semana após a suspensão no Brasil, a rede social X vem recebendo postagens de políticos que driblam o bloqueio. O jornal O Globo localizou 16 deputados e senadores da oposição que seguem alimentando a plataforma com críticas a Alexandre de Moraes. Três parlamentares do PT também postaram. Mas estes relataram que foram "acidentais", mediante o que chamaram de "problemas técnicos".

A saúde da mulher

Sucção para o descrédito

Com o título "Alexandre de Moraes sugou parte do Supremo para o descrédito", o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou artigo na Folha de S. Paulo de 5 de setembro sobre as polêmicas do ministro do STF. Algumas frases do texto: 1) "Alexandre sugou parte do STF para o descrédito, constrangendo-a a bancar seus arroubos autoritários". 2) "Quando a ilegalidade já vem da corte máxima do Judiciário brasileiro, não há a quem recorrer, pois virou um jogo político e de cartas marcadas". 3) "A lei não é mais a inibidora do despotismo". 4) "Criou-se um ciclo vicioso, em que há uma óbvia combinação para ratificação de arroubos autoritários pela maioria do Supremo, na inútil tentativa de revesti-los com algum verniz de legalidade."

Boca maldita

Ação na sarjeta

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, absolveu um morador de rua, 50 de idade, acusado de golpe de Estado, entre outros crimes, no âmbito do processo penal dos atos de 8 de janeiro de 2023.

Rescaldo da operação sem "X"

A maioria dos brasileiros viu motivação política na decisão de Alexandre de Moraes de suspender o X no Brasil, na última semana. E quase dois terços discordam da multa de R$ 50 mil para quem tentar acessar a rede social via VPN. A pesquisa da Atlas mostra que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) é mais apoiado do que o bilionário Elon Musk. Mas 54,4% consideram que as decisões do STF contra o antigo Twitter enfraquecem a democracia. O levantamento foi feito com 1.617 respondentes pela internet entre 3 e 4 de setembro. A margem de erro é de 2%. E o medidor de confiança é de 95%.

Alechandre também sem "x"

A propósito das "alexandrices", o advogado gaúcho e desembargador aposentado Moacir Haeser, de Santa Cruz do Sul, foi o autor de uma genial tirada. Acompanhem a frase dele: "A verve do brasileiro, tão logo publicada a decisão proibindo a utilização do 'X', logo pensou na grafia 'Alechandre', dos problemas para a "Chucha", da marcação do jogo da velha (X e O) e da possível retirada de conhecida hamburgueria do País, por exclusão do X bacon e do X salada."

Como ex-professor (profissão de outrora), Haeser logo se preocupou com o "marque com um X a resposta certa", ou com a correção de provas, certo com 'C' e errado com 'X'... (E até que escrever Alechandre com CH fica charmoso...)