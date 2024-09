Condenação de casal que falsificava medicamentos, estimulantes e botox

Além dos seis nomes dos pseudos medicamentos - revelados na imagem que ilustra esta notícia - também eram vendidos Fexadrol, Sildenax, Finawell, Sibutramin, Finatrix, Liposil e Detox. As investigações não localizaram - sob o prisma da saúde - pessoas vitimadas ou que tenham problemas de saúde em decorrência do uso dos amidos, farinhas e fibras moídas. As vendas eram feitas através de um site da Natuu - já agora fora do ar - embora uma busca pelo Google ainda aponte farta disponibilidade para venda em vários sites. Olho vivo! (Processo nº 1500906-40.2021.8.26.0628 - O acórdão é público e pode ser acessado em https://www.espacovital.com.br/).

Segundo o acórdão, "embora a defesa alegue que os produtos apreendidos constituam simples suplementos alimentares, eles eram anunciados como multivitamínicos, estimulantes sexuais etc. que ostentam finalidade terapêutica, porquanto prometiam cura, melhora, controle ou prevenção de problemas de saúde". O julgado também refere que "o ilícito penal era fabricado de maneira personalizada". E consubstanciou os crimes no artigo 273 do Código Penal: "Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais". Nas mesmas penas também incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou distribui ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado".

As empresas mantinham empregados treinados com especificidade e que manejavam maquinário específico, em galpões existentes num núcleo fabril na cidade de Embu das Artes (SP). A sentença foi proferida na comarca de Itapecerica da Serra (SP). A fraude consistia na utilização, nas cápsulas, de uma mistura de amido de milho, cevada e polvilho. As operações eram praticadas pelas empresas denominadas como Albmar Consultoria Empresarial, Cavalo Dourado Dariqueza Ltda., Naturaweb Produtos Naturais, Red Liss Indústria e Comércio de Cosméticos e São Paulo Nutracêuticos. Todas utilizavam o nome fantasia "Natuu".

Ainda não vimos tudo... Um casal administrador de cinco empresas que produziam e comercializavam medicamentos falsos foi condenado pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), a seis anos, seis meses e 22 dias de prisão. O regime inicial será o fechado. A pena alcança Paulo Albuquerque Maranhão Júnior e sua esposa Gabriela Cortes Nunes. Eles foram denunciados por falsificação e comercialização de produtos terapêuticos e medicinais, como multivitamínicos, estimulantes sexuais e preenchedores de rugas na testa e face - são as chamadas "fake drugs". (Não confundir os placebos).

Vizinhança obrigatória

Facções criminosas e grupos milicianos estiveram (e estão...) na vizinhança de 14% da população brasileira nos últimos 12 meses. A estimativa é baseada em pesquisa Datafolha encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo jornal Folha de S.Paulo. Embora a maioria dos entrevistados afirme que "não conviveu com o crime organizado no próprio bairro nesse período", os números oferecem uma ideia do tamanho do contingente populacional sujeito ao controle de grupos criminosos. São mais de 23 milhões de pessoas em todo o País. Ao todo, 2.508 pessoas com mais de 16 anos foram entrevistadas em todas as regiões do Brasil, em cidades de diferentes tamanhos, de 11 a 17 de junho.

Distante de tudo, o Estado contempla a estabilidade do nicho. "Tudo como dantes no quartel de Abrantes" é uma expressão portuguesa que significa que nada mudou. Ela surgiu durante a invasão de Napoleão Bonaparte à Península Ibérica, quando a cidade de Abrantes estava ocupada pelos franceses. A resposta habitual à pergunta sobre o avanço da contraofensiva portuguesa era "Tudo como dantes, quartel-general em Abrantes". A expressão é usada no Brasil para indicar inoperância, ineficiência, ineficácia, omissão etc.