No Brasil, o IVA será o imposto mais pesado do mundo

O futuro Imposto sobre Valor Agregado (IVA) - nova taxação sobre bens e serviços a ser cobrada no Brasil após a reforma tributária - está se encaminhando para ser o mais pesado do mundo. Tal em decorrência das alterações e exceções que o projeto original sofreu ao longo da tramitação no Congresso. Conforme a estimativa mais recente do Ministério da Fazenda, a alíquota do IVA pode subir para 27,97% após as mudanças feitas pela Câmara dos Deputados em julho. Será a mais alta para o imposto aplicado sobre o consumo entre os 124 países em que ele existe.

Os dados comparativos são da Consultoria PwC, empresa que realiza um levantamento constante sobre tributos ao redor do mundo. Só a Hungria, antigo líder do ranking, chega perto, com um IVA de 27%. Na outra ponta há países com as cobranças mais baixas do tributo: elas estão em Jersey, Omã e Taiwan (estes três com a alíquota de 5%), além de Suíça (8,1%) e Singapura (9%).

O IVA é um modelo de unificação que pretensamente permite maior transparência e facilidade de tributação. Com o imposto, cada etapa da cadeia produtiva paga o imposto referente ao valor que adicionou ao produto ou serviço. Os cinco tributos que constituirão o novo IVA, serão: 1) IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados); 2) PIS (Programa de Integração Social); 3) Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social); 4) ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços) ;5) Imposto Sobre Serviços.

Detalhe importante é que nem todos os tributos são da alçada federal: o ICMS é atribuído aos estados; o ISS, aos municípios. Para dar conta dessa divisão de arrecadação pelos entes da Federação, o IVA brasileiro será "dual", dividindo-se em dois novos tributos. O governo federal é responsável por um imposto único da sua parte, e estados e municípios compartilham outro imposto. Atualmente, o Brasil não tem um IVA nos padrões internacionais - e é justamente por isso que se discute a reforma tributária. O que há de mais próximo de um IVA no Brasil seria a soma do ICMS. um imposto estadual que não é uniforme no País, e as contribuições federais PIS/Cofins.