Indiferença com pessoas, apatia jurisdicional, etc.

É um tristíssimo caso gaúcho. Uma ação indenizatória - por alegado erro médico em parto, após gestação normal - tramita há 16 anos e 6 meses na Justiça do RS de primeiro grau. Na origem, o lamentável amassamento do crânio do bebê, alegadamente por imperícia no manejo do fórceps. São réus um hospital e uma obstetra. O pedido de antecipação de tutela ainda não foi apreciado. O princípio da duração razoável do processo - disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal - virou um faz-de-conta. Era 10 de novembro de 2005, uma mãe preparava-se para dar à luz o seu filho, no Hospital Associação Beneficente de Parobé, município com 52,5 mil habitantes. O dia que era para ser feliz se tornou pesadelo eterno. Minutos após o nascimento, o bebê foi removido para a UTI hospitalar, ali permanecendo 43 dias. Dezoito anos e nove meses após aquele 10 de novembro de 2005, ele ainda apresenta sequelas - é um ser especial.

Tendo que cuidar do infante, a mãe (operária da indústria calçadista) ficou impossibilitada de trabalhar. Ela e criança ingressaram com ação indenizatória contra o nosocômio e a médica Raquel Patrício Lima (CRM/RS n° 21.093), que realizou o parto. A ação judicial está desde 21 de fevereiro de 2008, na Vara Cível de Parobé. Foi pedida a tutela de urgência para que os réus fornecessem tratamento e medicações indispensáveis. O Juízo deixou para apreciar tal requerimento após as contestações. Mesmo com a ação já respondida há 15 anos, até agora a antecipação de urgência não foi analisada.

A fase de provas teve início em dezembro de 2019 e a realização de perícia foi deferida em janeiro de 2020. Sucessivamente, nenhum dos 14 peritos nomeados aceitou a designação. A justificativa deles varia: "honorários periciais muito baixos ante a complexidade do caso"; "foro íntimo"; "excesso de outros trabalhos no momento"; "ausência de especialização para a tarefa", etc. A radiocorredor advocatícia dali especula sobre a possibilidade de presença de corporativismo médico profissional.

A ação - que, vintenariamente, se encaminha para ser sentenciada sem perícia - teve designada audiência de instrução para 25 de setembro próximo. Mas já foi adiada (!) para 22 de outubro, "diante da necessidade de readequação de pauta"... Verifica-se também que, ao longo dos 16 anos, 12 juízes já passaram pelo processo e nele despacharam. Atualmente, 16 anos e meio depois do ajuizamento, a responsável atual é Mariana Francisco Ferreira. (O processo é público e tem o nº 5000052-85.2008.8.21.0157).