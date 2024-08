Como se formam os altos salários da magistratura

Cada um dos juízes e desembargadores federais brasileiros recebeu desde 2020, em média, R$ 145 mil de penduricalhos retroativos. As decisões concessivas dos benefícios financeiros partiram de órgãos da... própria Justiça - sem necessidade de ações judiciais. Tais pagamentos custaram aos cofres públicos, nesse período, R$ 332 milhões. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4, que engloba os estados do RS, SC e PR) é o recordista: desde 2020, foram gastos ali, no item, R$ 96 milhões.

Os dados são públicos - não havendo todavia um detalhamento aberto à consulta da cidadania - sobre o motivo dos depósitos retroativos. Mas as cortes ponderam que as verbas não são incluídas no cálculo do teto constitucional (atualmente de R$ 44 mil), e, por isso, "não há que se falar em salários acima do limite permitido". O gasto adicional e a engorda dos salários decorrem, na maioria, de autorizações do Conselho da Justiça Federal (CJF). Este considerou que os magistrados federais não receberam benefícios pagos a outras categorias. Com isso, determinou a reposição dos valores de maneira parcelada.

Em dezembro de 2022, uma decisão do CJF determinou a reposição retroativa de um adicional por tempo de serviço do período de 2006 a 2022. Tais repasses retroativos derrubam a tese da magistratura federal de que a farra dos penduricalhos e dos pagamentos extras - que levam a inúmeros salários acima do teto constitucional - se restringem à Justiça estadual.

O partido Novo está movendo uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do CJF que liberou os pagamentos ora sendo realizados. O processo foi distribuído ao ministro Gilmar Mendes. Dele não há decisão inicial - nem previsão de que seja pautado para julgamento colegiado. E a vida continua.