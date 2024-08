A chamativa "briga de cachorros grandes"

Na última terça-feira, 30 de julho, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) foi palco de novo capítulo jurisdicional em uma contenda jurídica de figurões da advocacia e do meio empresarial do Brasil. Nos vértices, os irmãos gaúchos Cláudio e Leonardo Lamachia, representando a gigante Eldorado Brasil Celulose; também Tarso Genro, ex-governador do Estado, junto com José Eduardo Cardozo, ex-ministro da Justiça, em nome da C.A. Investiments. A falada J&F, dos irmãos Wesley e Joesley Batista é defendida pelo advogado e professor Humberto Ávila. Presentes também outros advogados gaúchos competentes e os renomados escritórios paulistas e cariocas de Sérgio Bermudez, Mattos Filho, Thomaz Bastos e Bichara Advogados, formando um exército (com interesses conflitantes) da advocacia. Ao todo, são 50 advogados cadastrados atuando no processo.

A ação bilionária envolve a transferência acionária da Eldorado Celulose para a C.A. Investiments; as cifras chegam a R$ 15 bilhões. As sustentações orais foram feitas pelos advogados Leonardo Lamachia, Humberto Ávila e José Eduardo Cardozo. Uma contenda, na tribuna sem palavrões, mas, claro, com palavrórios que mesclaram do protocolar ao contundente, sem esquecer do erudito.

Pouco antes da sessão, a radiocorredor do TRF-4 vaticinou: "É briga de cachorros grandes". Logo um assessor explicou, com base nos dicionários informais do idioma português: "A frase é uma expressão popular que significa confronto de pessoas poderosas, influentes ou importantes". É usada para descrever conflitos ou disputas entre gente com muito prestígio - e poder também.

O Espaço Vital acrescenta: a origem da expressão se deve à ideia de que os cachorros grandes são mais fortes e competentes do que os pequenos. Mais apropriada é a síntese latina em apenas três palavras: “Magnus canis pugna”...