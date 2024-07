Apreensão de passaportes de casal que mantém dívida trabalhista de R$ 541 mil

Determinação do juiz Marcos Rafael Pereira Pizino, da 5ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, determinou a apreensão dos passaportes do casal de empresários e cirurgiões dentistas gaúchos Ana Paula Sorrentino Delvaux e Alexandre Delvaux. Eles são titulares da empresa Sorrentino & Delvaux Ltda. (CGC nº 01.536.458/0001-22), que mantém uma dívida trabalhista de exatos R$ 541.094,72. A credora é Miriam Peçanha, também dentista, que foi reclamante em ação trabalhista, com tramitação desde 2005, sentença em 2006, julgamento do recurso ordinário em 2007. O feito assegurou créditos trabalhistas retroativos a 1998. Posteriormente o casal ingressou com ação rescisória, que foi julgada improcedente. A reclamante jamais conseguiu receber seus haveres. (Processo nº 0067600-17.2005.5.04.0005).

Ao iniciar os procedimentos de check-in no Aeroporto de Guarulhos (SP), no dia 10 deste mês, o casal Delvaux foi surpreendido com o confisco dos documentos pela Polícia Federal. Frustrou-se assim uma temporada de férias a desfrutar em Roma e Atenas. De retorno a Porto Alegre - e com novas datas remarcadas para outra tentativa de viagem - os pretendentes viajantes ingressaram com um habeas corpus no Tribunal Regional do Trabalho do RS (TRT-RS). O pedido sustentou ter havido "desrespeito aos direitos fundamentais de ir e vir".

O habeas corpus foi negado pelo desembargador plantonista Carlos Alberto May. Ele considerou que a apreensão dos passaportes era "potencialmente eficaz" para assegurar o cumprimento do pagamento do débito judicial. O magistrado também invocou um precedente estabelecido do Supremo Tribunal Federal (STF) ainda pouco utilizado jurisprudencialmente no País. O julgado do STF autoriza a aplicação de medidas coercitivas para garantir o cumprimento de decisões judiciais. Trata-se da ação direta de inconstitucionalidade n° 5.941.

O desembargador May considerou que - mesmo dispondo de patrimônio - os devedores vêm, desde 2008, se mostrando refratários a cumprir a condenação financeira. Conforme a nova decisão do TRT/RS, o casal demonstrou ter uma soma substancial de recursos para realizar a viagem internacional. E mais: o bloqueio de R$ 80.348,52 em conta no Banrisul de uma empresa vinculada ao CPF de Ana Paula "não garante a solução do restante da dívida (R$ 460.746,20) e confirma a sistemática de ocultação de patrimônio".

A defesa do casal ingressou com agravo regimental, que foi negado pelo desembargador relator João Alfredo Borges Antunes de Miranda. Os advogados Francisco Loyola de Souza e Bruno Rieth Empinotti atuam em nome da credora. (Habeas Corpus Cível n° 0026282-05.2024.5.04.0000).