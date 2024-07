Reação do Cremers contra o exercício ilegal da medicina

O Conselho Regional de Medicina do RS (Cremers) obteve importante decisão judicial no combate ao exercício ilegal da profissão. Julgado proferido na 10ª Vara Federal de Porto Alegre acatou pedido de liminar e suspendeu o "curso de jato de plasma para esteticistas" que seria realizado em 22 de julho, em Alvorada (RS). O julgado proibiu ainda que outros cursos similares sejam oferecidos. Na ação civil pública foi referido que os procedimentos anunciados não podem ser executados por pessoa sem capacitação médica. As tarefas eram de "realização de diagnóstico e cauterização de lesões de pele". Também a extração do chamado "bigode chinês". Este é definido como "o sulco nasogeniano (ruga) que se estende da base do nariz até os cantos dos lábios". Ele é uma das marcas causadas pelo envelhecimento, e tende a se tornar mais profundo com o passar dos anos

O Cremers sustentou que tais procedimentos são "invasivos estéticos com comprometimento da estrutura celular e tecidual". E documentou que a esteticista e biomédica Juliana Magaly Martins (CNPB nº 44563827) realizava/realizaria procedimentos invasivos de injeção de fármacos com fins estéticos, como botox, preenchimento e retirada de lesões de pele sem qualquer diagnóstico médico, nem informações aos pacientes sobre os riscos. Os biomédicos são profissionais habilitados da carreira do atendimento pré-hospitalar. A classe engloba socorristas e técnicos de emergência.

Conforme a petição inicial - assinada pelas advogadas Nathalia Petrucci de Carvalho e Carla Bello Fialho Cirne Lima - o tratamento de lesão de pele por profissional não habilitado legalmente é vedado pelo ordenamento jurídico em vigor. Textualmente, apontou "a exposição a risco incalculável de pacientes (consumidores) que pagarão por um curso irregular, iludidos pela promessa de retirada de suas lesões de pele e seduzidos pelo baixo custo".

Segundo o presidente do Cremers, Eduardo Neubarth Trindade, "a realização de procedimentos invasivos e tratamentos de lesões de pele por profissional não habilitado legalmente é vedada por legislação e expõe a riscos incalculáveis os pacientes que pagarão para servir de cobaias". A biomédica Juliana não respondeu às tentativas do Espaço Vital em ouvi-la. (Processo nº 5031924-92.2024.4.04.7100).