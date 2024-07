Quanto tempo o e-proc do TJRS fica fora do ar?

O aprimoramento do sistema e-proc operado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) foi uma das principais pautas do 6º Colégio de Presidentes de Subseções da OAB/RS, realizado nos dias 5 e 6 deste mês, em Porto Alegre. Na ocasião, o presidente do Conselho de Inovação e Tecnologia do TJ gaúcho, desembargador Antônio Vinicius Amaro da Silveira, e servidores da Direção de Tecnologia da Informação e Comunicação do tribunal falaram sobre a situação atual do sistema. Também ouviram os questionamentos e demandas das lideranças da advocacia estadual.

Na última sexta-feira, revelou-se aqui a criação - articulada por escritórios advocatícios, publicitários e um artista - de um protesto crítico e musicado: o "Samba da Instabilidade". Seus versos começam assim: "Sistema e-proc / Deixa o advogado na mão / Quando mais precisa / Cria confusão".

Ao longo da semana passada, o Espaço Vital movimentou uma enquete direcionada a 25 advogados e 25 magistrados, em busca de prós e contras do mesmo sistema que dá certo no Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região, mas tem panes e altos e baixos na operação executada pelo TJRS. Da classe advocatícia, todos responderam - e as reclamações foram unânimes. Do grupo de magistrados vieram 19 respostas. Assumiu-se com todos o compromisso de segredo de profissão: a não revelação dos nomes dos respondentes.

A imagem que ilustra esta matéria é uma síntese das conclusões ponderadas dos magistrados. As críticas advocatícias foram mais pesadas e, em síntese, verberam que o e-proc do TJRS "virou um problema sem solução". Detalhe a salientar: a enquete não tem valor estatístico.

A conjunção do agora já chamado "e-proc proc" tem um novo desdobramento. A OAB gaúcha pediu oficialmente que o tribunal estadual disponibilize, em seu site, "uma contagem em tempo real do período em que o sistema e-proc permanecer fora do ar". Objetivo: possibilitar que a indisponibilidade possa ser monitorada pelos advogados. Ainda não houve resposta da corte.