A câmera indiscreta de São José do Ouro

Demorou um pouco - passaram-se quase oito meses - mas terminou vazando para o meio advocatício gaúcho uma história indecente ocorrida na pequena cidade de São José do Ouro, no norte do Rio Grande do Sul. Primeiros capítulos: I) uma relação homossexual; II) a gravação de cenas de alcova; III) a postagem indevida - ou por engano -, na internet, de cenas íntimas entre um cidadão quase quarentão e um jovem com 17 de idade - este, legalmente menor de 18 anos. O invólucro e o recheio do pacote de intimidades ganharam os gabinetes do Tribunal de Justiça (TJ-RS) e os corredores da OAB gaúcha e da subseção ourense. Esta congrega também advogados das vizinhas cidades de Barracão, Cacique Doble, Machadinho, Santo Expedito do Sul e Tupanci do Sul.

Soube-se afinal, na semana passada, que no dia 1º de novembro do ano passado - véspera de Finados - juízes corregedores e auxiliares de correição, aportaram discreta e subitamente na pequena comarca para formalizar o afastamento do juiz local Rafael Alessandro Pereira Olympio, ex-advogado paulista, personagem maior do enredo gaúcho. O magistrado, que estava em estágio probatório (assumira em 13 de setembro de 2022), perdeu, então, compulsoriamente o acesso ao sistema forense, foi cientificado de que estava fora da jurisdição, etc. etc.

O departamento de imprensa do tribunal confirmou ao Espaço Vital que "o magistrado permanece afastado". Sobre o andamento do expediente administrativo de reprovação no estágio probatório (na prática: exclusão), a versão oficial é a de que "a instrução do processo foi retomada e serão realizadas audiências nesta e na próxima semana". Sobre a previsão para a conclusão do processo, a resposta foi simplória: "Não temos estimativa".

O processo de defenestração, ou não, do juiz está sob a relatoria da desembargadora Maria de Lourdes Galvão Braccini de Gonzalez. Não há ainda, todavia, no Órgão Especial denúncia criminal contra o magistrado Rafael Olympio - o encaminhamento é de competência do Ministério Público Estadual.

Seguramente, a corte será transparente se concluir a tramitação com presteza. A sociedade certamente quer conhecer os detalhes do comportamento que, eventualmente, ofendem o decoro da profissão de juiz. À magistratura são ínsitos, como regra centenária, a decência, o comedimento, a compostura, a honestidade, a integridade, a honradez, o pudor, o recato, a moralidade e o resguardo.

Entrementes, depois de meses de justiça parada e pilhas crescidas, um novo juiz já assumiu na comarca pequena que ficou conhecida por fatos excepcionais. O novel magistrado ali é Victor Mateus Bevilaqua, recém aprovado em concurso público. É este o detalhe que, agora, mais interessa à advocacia. Ter em São José uma comarca de valores e respeito. Uma comarca do Ouro - como bem diz o nome do município.