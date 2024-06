O Judiciário brasileiro bate recorde de despesas

As despesas do Poder Judiciário bateram recorde em 2023, numa série histórica de aumentos que começou em 2009, desconsiderando o valor da inflação. Os dados constam na tabulação "Justiça em Números 2024", divulgada esta semana pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Há uma passagem desoladora no relatório: no ano passado as despesas totais do Judiciário somaram R$ 132,8 bilhões, o que representa um aumento de 9% em relação a 2022. Os gastos correspondem atualmente a 1,2% do PIB ou 2,3% das despesas totais da União, dos estados e dos municípios. Os custos foram de R$ 84 bilhões em 2009 e cresceram até chegar em R$ 124,9 bilhões em 2017. Houve uma pequena queda em 2018, mas a cifra voltou a subir gradativamente a partir de 2019.

Calculadora à mão, chega-se ao resultado matemático de que cada um dos 203 milhões de brasileiros gastou R$ 653,70 para bancar o Judiciário em 2023. A base dos números é do DataJud, que é a plataforma que centraliza informações dos tribunais de todo o País. A despesa média mensal por magistrado - eles são 18,2 mil no Brasil - foi de R$ 68,1 mil. Tal cifra supera em R$ 24 mil o teto do funcionalismo público. Há mais cifrões que impressionam: o custo médio no Judiciário, com servidores, foi de R$ 20,1 mil mensais; cada terceirizado custou R$ 5,1 mil; e os operosos (e às vezes também poderosos...) estagiários custaram individualmente modestos R$ 1,3 mil.

Seria despiciendo pesquisar um ganho de eficiência que pudesse justificar essa expansão de 60% no orçamento do Judiciário. Mesmo o Supremo Tribunal Federal (STF) - que sempre esteve na vanguarda da Lei de Acesso à Informação - tirou do ar, neste mês de maio, seu portal de transparência. Por coincidência, tal ocorreu após a imprensa questionar os pagamentos de diárias para viagens internacionais de ministros e seus seguranças. O STF se justificou (?) pela necessidade de atualizar a plataforma de dados. Pode ser. Mas, se a resposta soa a desculpa esfarrapada, isso é por culpa do próprio sistema de Justiça, que dilapida sua credibilidade junto com o dinheiro público.

Grande número dos juízes, desembargadores e ministros das cortes superiores são comprometidos com um serviço de qualidade e empenho no trabalho. Mas é fundamental a conquista necessária de mais produtividade e agilidade - e que estas também revertam em redução de custos, como em qualquer organização do setor privado. Entre as medidas desejáveis estão o fim de regalias - como férias de mais de 30 dias - folgas estendidas, auxílios financeiros e os sistemáticos, rendosos e abusivos penduricalhos salariais.