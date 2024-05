Advogado não pode violar segredo de profissão

A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu ser "inadmissível a prova proveniente de acordo de colaboração premiada firmado com violação do sigilo profissional de advogado". Com tal entendimento, foi anulada a cooperação do advogado Sacha Breckenfeld Reck (OAB/PR n° 38.083) bem como as provas e as denúncias dela decorrentes, em ação penal contra a empresa paranaense de transportes coletivos Pérola do Oeste, para a qual o advogado trabalhava. A Pérola foi alvo de investigação do Ministério Público (MP-PR), apurando a existência de associação criminosa para fraudar licitações de concessão do serviço público de transporte no Estado.

O advogado Reck, um dos investigados, celebrou acordo com o MP-PR, depois de denunciado e preso em 1º de julho de 2016. O acordo foi feito poucos dias depois e deu suporte a novas investigações, bem como a um aditamento da denúncia em março de 2017. Foram adicionados à denúncia os nomes de dois ex-administradores da empresa, os quais recorreram ao STJ para anular a colaboração do advogado.

Para o relator do caso, ministro Sebastião Reis Junior, o profissional da advocacia não poderia ter quebrado o seu sigilo profissional. "Esse ônus do advogado não pode ser superado mesmo quando ele seja investigado, sob pena de se colocar em fragilidade o amplo direito de defesa" - refere o acórdão. Este concluiu que "uma vez constatada a ilegalidade do acordo, as provas decorrentes devem ser invalidadas".

A quebra do sigilo profissional do advogado para atenuar a sua própria pena, em processo no qual ele e o cliente figuram como investigados, não está autorizada pelo Código de Ética da Advocacia. Neste, o artigo 25 somente admite tal possibilidade em caso de grave ameaça ao direito à vida, à honra, ou quando o advogado for afrontado pelo cliente e, em defesa própria, tenha que revelar segredo - porém, sempre restrito ao interesse da causa. O advogado Sacha Breckenfeld Reck cumpre suspensão aplicada pela OAB do Paraná. E teve canceladas suas inscrições suplementares nas OABs de Santa Catarina e São Paulo. (Recurso de habeas corpus n° 179805).