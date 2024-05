Lá foram eles, lá vão eles...

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) participaram de quase dois eventos internacionais por mês, no último ano. As agendas no exterior envolvem seminários pagos pela iniciativa privada e encontros acadêmicos em universidades. Entre junho de 2023 e o corrente mês de maio, os magistrados estiveram presentes em, ao menos, 22 agendas internacionais que foram mapeadas pelo jornal O Estado de S. Paulo e reveladas em sua edição desta segunda-feira. Os encontros, em sua maioria ocorreram na Europa e incluem visitas institucionais realizadas pelo presidente da Corte brasileira, Luís Roberto Barroso.

Exemplificativamente, o "Fórum Jurídico: Brasil de Ideias", realizado em abril, em Londres, foi patrocinado pela British American Tobacco (BAT) Brasil. Esta tem dois processos tramitando no STF e é parte interessada em uma ação. O ministro relator Dias Toffoli também participou do evento. O Banco Master teve um de seus funcionários no Fórum e pagou pela participação do ex-primeiro-ministro do Reino Unido Tony Blair em um painel. A instituição financeira também possui um recurso no STF, este sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes.

Outros eventos prestigiados por ministros, como o Fórum Esfera Internacional e o Brazil Economic Forum, do Lide, ambos realizados em 2023, também foram patrocinados por empresas privadas e contaram com a presença de empresários. O encontro organizado pela Esfera levou os ministros Barroso e Gilmar Mendes para a França, em outubro de 2023. A Esfera Brasil é uma organização que fomenta o pensamento e o diálogo sobre o Brasil e - como ela própria se anuncia - constitui um "think tank (grupo de reflexão) que reúne empresários, empreendedores e a classe produtiva". Já o painel produzido pelo Lide, na Suíça, na esteira do Fórum Econômico de Davos, contou apenas com Barroso na condição de presidente do STF. O Lide é um grupo de líderes empresariais e executivos de variados setores de atuação. Seu lema: busca do fortalecimento da livre iniciativa e do desenvolvimento econômico e social.

O Supremo diz que "não se pode considerar a participação de ministros no evento como um favor feito a ele pelo organizador" e que "não há conflito de interesses". A seu turno, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) autoriza a participação de magistrados "em encontros jurídicos ou culturais" promovidos por entidades privadas. Tal regra consta de uma resolução editada em 2013. Ela também permite que os juízes, desembargadores e ministros tenham o transporte e a hospedagem subsidiados por essas entidades.