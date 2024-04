Sonhos de um veranico de maio

A decisão condena o banco a pagar reparação moral de R$ 20 mil. Há o trânsito em julgado, o pagamento é feito. Na esfera trabalhista, Abramo é demitido pelo banco, sem justa causa. Bom de papo, hoje ele gerencia, em cidade vizinha, uma próspera revenda de automóveis. Ali, no manual dos empregados, há uma sutil observação: "É vedado aos colaboradores fazer contatos de cunho pessoal com os/as clientes, sob pena de demissão por justa causa".

O juiz não acolhe a preliminar, mas afirma a improcedência do pedido. "Se os comportamentos soavam impróprios há 30 anos, hoje não ocorre - sendo agora tolerados pelo padrão médio da sociedade. Assim, uma proposta de encontro com possível objetivo íntimo não mais pode ofender a moral da mulher comum, como é o caso que aqui se apresenta. Bastaria a ela ter ignorado a mensagem e, quiçá, bloqueado o inoportuno".

A contestação sustenta que - como a mensagem partira do celular pessoal de Abramo, fora do horário de trabalho - o banco seria parte passiva ilegítima.

Arguto, Abramo observa a Alessandra que - para "eventuais ações de interesse do banco" - é necessário que ele cadastre o número do celular dela. Atualizações feitas, o bancário despede-se protocolarmente: "Agradecemos sua visita".

Indenização de R$ 494 mil para ex-presidente do TJRS

Está chegando ao final - com a expedição de alvará de pagamento de R$ 494.681,95 - demorada ação reparatória por dano moral, ajuizada pelo desembargador gaúcho (aposentado desde novembro de 2021), Luis Felipe Silveira Difini. Ele já foi presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), em 2016/2017. Os réus são a empresa Zero Hora Editora Jornalística S.A. e a jornalista Rosane de Oliveira. Ambos foram condenados a pagarem, solidariamente, indenização de R$ 180 mil (valor nominal, na data do julgado de primeiro grau).

A petição inicial narra que, em 31 de janeiro de 2013, quatro dias após a tragédia na Boate Kiss, em Santa Maria, a jornalista Rosane publicou notícia, em sua coluna no jornal Zero Hora, "em momento de absoluta comoção da opinião pública". O texto apontava uma suposta anterior omissão de Difini, que teria ocorrido nas incidências da abertura de uma outra boate - nada a ver com a Kiss - nove anos antes, em Porto Alegre. A publicação historiou que Difini deferira, em 26/11/2003, um recurso de agravo de instrumento, interposto pela empresa V. & S. Bar Restaurante e Eventos Ltda. ("Boate Zap", no centro da capital gaúcha), contra ato do município de Porto Alegre. Este negara a autorização para a abertura da casa noturna, afinal alcançada via recurso no TJ gaúcho.

Entre a data do fato agora indenizado a a expedição do alvará de pagamento da indenização de R$ 494 mil foram 11 anos de tramitação, espera, recursos, pilhas etc. O caso foi até o STF, havendo entrementes desencadeamento da fase de cumprimento provisório de sentença. O depósito judicial do dinheiro foi de iniciativa da empresa. O alvará de pagamento foi assinado no dia 24 de abril pela juíza Fernanda Ajnhorn, da 1ª Vara Cível de Porto Alegre, onde a ação cível começou a tramitar, há dez anos e meio. (Processo nº 5107130-96.2023.8.21.0001).