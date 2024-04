O rápido divórcio direto no cartório

O divórcio unilateral direto no cartório, sem passar pela Justiça, tem possibilidades de se tornar realidade brasileira a partir de 2024. Entre as mudanças no Direito de Família, propostas pela comissão de juristas - que, no Senado, está revisando o Código Civil - haverá tal possibilidade. Pelas regras atuais, apenas o divórcio consensual pode ser feito pela via extrajudicial, com assinaturas de ambas as partes.

O anteprojeto de reforma quer mudar isso, com a inclusão do artigo 1.582-A. Por este, as decorrências serão: a) os titulares cartorários ganharão novas custas; b) o Judiciário se livrará de milhares de processos; c) haverá mais agilidade na dissolução conjugal.

Conforme a proposta, o divórcio ou a dissolução da união estável poderão ser requeridos, em cartórios do registro civil, de forma unilateral, por um dos cônjuges ou conviventes. O pedido precisa ser assinado pela parte interessada e por um advogado ou defensor público. Pelo projeto, o outro cônjuge ou convivente deve ser apenas notificado de forma prévia e pessoal sobre o pedido, a não ser que esteja desde logo presente perante o oficial do cartório ou tenha manifestado ciência. Caso não seja encontrado, haverá notificação por edital. Após a efetivação da notificação, o divórcio será averbado em até cinco dias.