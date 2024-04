Aumento salarial não pode ser vinculado ao menor número de idas ao banheiro

Em julgamento realizado na quarta-feira, dia 10 de abril, a 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) reprovou a conduta ilegal de algumas empresas vincularem a ida de trabalhadores ao banheiro como item do cálculo do prêmio salarial variável. A discussão jurídica ocorreu no julgamento do recurso de revista de uma tele atendente paranaense da Telefônica Brasil S.A. Esta é a maior empresa de telecomunicações em terras brasileiras e a principal operação do Grupo Telefônica na América Latina, sendo parte um dos mais importantes conglomerados de telecomunicações no mundo. Nascida na Espanha, seu êxito é nos setores da informação e do entretenimento. No Brasil, a Telefônica opera desde 1998, quando adquiriu companhias regionais estatais, na esteira da privatização do Sistema Telebrás. Um dos grandes braços da Telefônica passou a anunciar-se no Brasil como Vivo. O mote internacional da Telefônica "Elige Todo", foi adaptado em 2023 no Brasil como "Viva Tudo".

Na ação trabalhista ajuizada em novembro de 2020, a atendente comprovou que seu supervisor controlava ''firmemente'' as pausas para idas ao banheiro e que elas afetavam o cálculo do prêmio financeiro. "Havia pressão, humilhação e constrangimento para manter a produtividade, sendo obrigatório ficar menos tempo nos banheiros" - sustentou a petição inicial. No depoimento pessoal, a trabalhadora narrou que "para manter a premiação, os supervisores muitas vezes impediam os empregados de irem ao banheiro para as suas necessidades". Nos manuais da empresa, o prêmio é assim definido: ''O PIV (Programa de Incentivo Variável) tem como objetivo incentivar e reconhecer o desempenho do colaborador em relação aos resultados, através de uma remuneração variável mensal paga em função do atingimento de metas, conforme os critérios e condições definidos na presente política''.

Conforme a sentença proferida na 16ª Vara do Trabalho de Curitiba (PR), a conduta mais gravosa da Telefônica decorre da fórmula de cálculo de prêmios. ''Adotando o PIV como complemento de remuneração, calculado sobre produtividade do empregado, a empresa acabou criou uma corrente vertical de assédio. Tal porque o PIV do supervisor também depende diretamente da produção de seus subordinados''. Entendimento contrário teve o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT-9, Paraná). Este, apesar de acolher a tese de que as idas ao banheiro afetavam ''indiretamente'' o PIV, acolheu a tese da reclamada de que "não havia repercussão negativa na avaliação funcional da atendente ou no pagamento de salários".

Durante o julgamento no Tribunal Superior do Trabalho (TST), o ministro Alberto Balazeiro, relator do recurso da atendente, referiu que "a conduta reiterada das empresas em relacionar as idas ao banheiro ao cálculo do prêmio financeiro das equipes tem gerado grande quantidade de processos sobre a matéria". O voto concluiu que ''tal política é manifestamente ilegal, representando abuso de poder diretivo". O arremate do voto sintetizou uma regra de vida humana: "O empregado ou a empregada não tem condições de programar as idas ao banheiro e, ao evitar a satisfação de necessidades fisiológicas por causa de repercussão em sua remuneração, pode desenvolver problemas sérios de saúde". O acórdão superior ainda não está disponível. Quando ele for tornado público, o Espaço Vital divulgará seu conteúdo. (Processo nº 992-38.2020.5.09.0016).