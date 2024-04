Mulheres médicas serão maioria na profissão em 2024

Tal como já acontece há quatro anos na advocacia brasileira (crescente presença do gênero feminino na profissão), as mulheres passarão a ser maioria no exercício da Medicina ainda em 2024. Nova edição da pesquisa Demografia Médica, do Conselho Federal de Medicina (CFM) mostra que 49,92% dos/das profissionais são mulheres. Isso acontece pela primeira vez na história do Brasil. De acordo com dados atualizados até janeiro deste ano, os homens somam 50,08% do total. Em 1990, somente 30% dos médicos brasileiros eram do sexo feminino. Há localidades do País em que as mulheres já são maioria, como na cidade de São Paulo: ali elas constituem 51,04% da força trabalho da profissão, com 39.721 profissionais.

Segundo o CFM, a ligeira vantagem masculina atual no cenário nacional será superada neste ano porque, desde 2009, as mulheres já são maioria entre as egressas das faculdades médicas. Entre os profissionais médicos com menos de 40 de idade, elas são 58%. E considerando apenas os médicos que ingressaram no mercado no ano passado, 60% eram do sexo feminino.

Especialistas e representantes da categoria destacam que a mudança no perfil dos médicos brasileiros tem repercussões também para os pacientes. Em estudo divulgado nesta segunda-feira, 8 de abril, o CFM ressalta que a evolução na composição de gênero na Medicina "traz novas perspectivas e abordagens para o atendimento à saúde, potencialmente enriquecendo a profissão com experiências e habilidades diversificadas".

Com relação às áreas de especialização - embora haja um equilíbrio de gênero no número total de médicos brasileiros - há especialidades que ainda mantêm amplo predomínio feminino ou masculino. Estudo de 2023 conduzido pela Associação Médica Brasileira (AMB) mostrou que, em dermatologia, pediatria e endocrinologia, as mulheres somam mais de 70% dos especialistas. Mas em áreas como urologia, ortopedia e neurocirurgia, os homens representam mais de 90% dos profissionais. Além disso, apenas 25% dos médicos que atuam em especialidades cirúrgicas são do sexo feminino. Os cargos de liderança ainda são ocupados majoritariamente por homens. Na conjunção, médicas - mesmo que tenham boa formação e títulos acadêmicos - ainda relatam sofrer desconfiança e preconceito.

A uma pesquisa feita pelo Research Center, núcleo de pesquisa da brasileira Afya, com 254 médicas brasileiras, 40% das participantes relataram já ter sofrido assédio moral de colegas, chefes, pacientes ou familiares destes. Das entrevistadas, 36% relataram ainda ter enfrentando desconfiança ao dar um diagnóstico. Em um dos depoimentos, uma médica contou, sob anonimato: "Faço visita como intensivista e sempre me perguntam a que horas o doutor vai passar." A empresa Afya, com sede em Nova Lima (MG), é uma companhia de capital aberto, com ações negociadas na bolsa de valores Nasdaq nos EUA desde 2019. Ela é dona de 30 faculdades de Medicina brasileiras. E a palavra afya é originária da língua swahilli da Tanzânia (África) que significa "saúde".