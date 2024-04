1. Demandas judiciais longas tornam-se quase uma doença na vida das pessoas

A juíza também informa que a 2ª Vara possuía em 29 de fevereiro deste ano, 5.537 processos ativos, conclusos 1.765 para despacho (o mais antigo há 174 dias) e 606 processos para sentença (o mais longevo com 511 dias, sendo 403 acima de 100 dias). Refere também a atenta magistrada: "Necessária esta informação para situar as partes sobre a realidade que reflete diretamente no fluxo de seus processos e, mais do que isso, mostrar com transparência, o empenho que está sendo feito, mesmo com reduzidíssima equipe". Outra revelação: "Pesquisa quanto ao tempo de tramitação, retroagindo ao período de 28/02/2022 a 29/02/1980, apurou 1.283 processos executivos/cumprimento de sentença em trâmite há mais de dois anos".

2. Regras de experiência & circunstâncias da vida

O passo seguinte é um convite: "Esta reflexão, se solitária, importância e valia nenhuma teria se as partes envolvidas neste processo também não refletirem, ou ao menos se dispuserem a tanto, por meio do diálogo, que só pode existir, havendo interesse mútuo". E o arremate: "Impactada com os números levantados, em meio à gestão processual que está sendo realizada e, em especial, considerando o perfil conciliador desta signatária (...) intimo as partes e seus procuradores a se manifestarem sobre o interesse na participação de audiência de tentativa conciliatória". O arremate é de esperança: "Quem sabe, após tanto tempo, possam descobrir que não eram adversárias, apenas estavam em lados opostos, pelas circunstâncias da vida".

A magistrada registrou ainda seu sentimento pessoal: "Muitos desses casos não se relacionam exatamente com a de maus-pagadores, mas de pessoas que precisam fazer ajustes para poderem quitar suas obrigações, desde que observada sua realidade financeira. As demandas também não se relacionam com as de maus-credores, na medida em que o credor de um valor, não pode ser visto como menos carente ou desmerecedor do que a parte devedora, porque tem algo a receber e cobra o que entende ser devido. Afinal, certamente é devedor de outro alguém e tem obrigações a cumprir".

Bolsos vazios

Bolsas vazias

A pesquisa foi feita presencialmente pelo Instituto de Pesquisa de Reputação e Imagem, da FSB Holding, entre 6 e 9 de fevereiro. Foram entrevistados 2.012 cidadãos com mais de 16 anos dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Entre as mulheres, 29% dizem que estão mais endividadas hoje do que há um ano. O percentual é o mesmo entre pessoas com idades entre 41 e 59 anos, moradores das regiões Norte e Centro-Oeste e residentes nas capitais. Na outra ponta, 47% dos nordestinos afirmaram estar menos endividados ou muito menos do que há um ano.

Contas do dinheiro fácil

O deputado federal Tarcísio Motta (PSOL-RJ) ingressou com uma ação popular na Justiça do Rio para proibir o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Domingos Brazão de receber R$ 581 mil referentes a 420 dias de férias acumuladas por um período em que ele não trabalhou. Brazão foi afastado da corte em 2017, após suspeita de corrupção, e foi autorizado a retomar ao cargo em maio de 2023. Ele é apontado pela Polícia Federal como um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

No Rio, a conjunção escancara a relação promíscua entre o submundo do crime organizado e as entranhas do Estado.