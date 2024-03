Corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro no gabinete forense

O juiz gaúcho Alex Gonzalez Custódio, aposentado compulsoriamente com direito a "salários proporcionais", foi denunciado pelo Ministério Público (MP) do Rio Grande do Sul por corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro e advocacia administrativa. Ele é acusado de - enquanto atuava no 2º Juizado da 8ª Vara da Fazenda de Porto Alegre - direcionar a nomeação de perito engenheiro (Gilberto Mello Perillo) e de leiloeiro (Mário Lessa Freitas Filho) para atuarem em processos judiciais que rendiam vantagens financeiras ilícitas. Estas eram/seriam divididas entre os três. As primeiras denúncias partiram de uma advogada e, em seguida, de um outro magistrado atuante no 1º Juizado da mesma 8ª Vara da Fazenda. Ali, o juiz Custódio tentou cooptar o respectivo assessor do colega para facilitar o esquema. Quando atuara, antes, em Esteio, ele já fora denunciado por uma advogada por fato semelhante. Mas deu em nada: a Corregedoria mandou arquivar.

Conforme a investigação do MP e da Corregedoria-Geral da Justiça em Porto Alegre, o magistrado liderava um esquema em que imóveis envolvidos em disputas judiciais podiam, ou não, ter facilitada a compra por terceiros. O interessado adquirente deveria pagar valores "por fora" em negociações articuladas pelo perito e pelo leiloeiro. Estes dois eram tidos como "intermediários" do juiz. Os fatos ocorriam em ações que tramitavam no 2º Juizado da 8ª Vara da Fazenda Pública.

Com a quebra do sigilo telefônico dos três - e também da esposa do magistrado - houve perplexidade durante a averiguação correicional. Em certo momento, a voz do perito festeja: "P.Q.P.... isto é que é parceria!" Entre os valores manejados, num determinado despacho o magistrado aumenta os honorários periciais a Perillo (previamente fixados) de R$ 30 mil para R$ 182 mil. O engenheiro foi enquadrado em três dos quatro crimes em que está envolvido o magistrado: corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. E o leiloeiro foi denunciado por corrupção passiva.

Custódio fora afastado das funções pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) em 2021, quando a investigação começou. Em dezembro de 2022, o Órgão Especial do TJ julgou o processo administrativo a que o magistrado respondia, "condenando-o" à aposentadoria compulsória ante a conclusão de "conduta incompatível com a atividade jurisdicional"

A investigação coletou também mensagens trocadas entre o magistrado, o engenheiro e o leiloeiro, combinando os acertos de valores. O processo em que os três estão denunciados tramita no 1º Juizado da 1ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro, em Porto Alegre. O titular é o juiz Ricardo Petry Andrade. Segundo o Departamento de Imprensa do TJRS, "a ação penal encontra-se tramitando em segredo de justiça em decorrência dos elementos de prova que são resguardados por sigilo constitucional". Bah!