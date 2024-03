Denúncia contra a Nestlé na Anvisa

O Instituto de Defesa de Consumidores (Idec) enviou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) uma denúncia contra a Nestlé, por descumprir regras de aplicação da lupa em sua marca de cereal matinal de milho, sabor leite condensado, Moça Flakes. A empresa aproveitou o sistema "abre fácil" do cereal para inserir a lupa "Alto em açúcar adicionado", em local impróprio para o consumidor. Isso faz com que o alerta seja descartado logo quando o produto é aberto. A denúncia foi feita por meio do Observatório de Publicidade de Alimentos (OPA), iniciativa do Idec. O objetivo é fortalecer o direito de todas as pessoas consumidoras à informação clara e adequada e colaborar com as autoridades competentes na identificação de publicidades ilegais de alimentos.

A Nestlé S.A. é uma empresa transnacional do setor de alimentos e bebidas, com sede na Suíça. Foi considerada a maior de alimentos do mundo, medida por receitas e por outras métricas, nos anos de 2014, 2015 e 2016. Atualmente está na 33ª posição na lista (Forbes) das maiores empresas de capital aberto do planeta. Tem cerca de 328 mil empregados em todo o mundo. No Brasil, atua desde 1876, aqui empregando 31 mil pessoas atuando em 20 unidades industriais.

O Guia Alimentar para a População Brasileira recomenda "o uso de alimentos in natura e minimamente processados à base da alimentação" e "evitar o consumo de ultraprocessados". A ausência da rotulagem nutricional frontal do Moça Flakes deixa de indicar de forma rápida e clara a alta quantidade de ingredientes críticos. Tal atrapalha na percepção de que esse não é um produto para ser a base da alimentação em refeições como os cafés da manhã, por exemplo.

Após um longo processo regulatório, que teve início em 2014 e envolveu diversos atores em reuniões técnicas e consultas públicas, em outubro de 2020, as Resoluções nºs 75 e 429 foram aprovadas pela Anvisa. Nelas destacam-se a obrigatoriedade da aplicação da lupa na parte frontal e ao alto nas embalagens para os produtos que excederem os limites de açúcar adicionado, gordura saturada e sódio.