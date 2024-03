Mais um juiz gaúcho defenestrado

Com o intervalo de 15 meses, foi o segundo caso de magistrado do Rio Grande do Sul aposentado compulsoriamente. Foi assim que agiu, oficialmente, na quarta-feira (14), o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) ao publicar o ato de jubilamento do juiz Guilherme da Rocha Zambrano. A Portaria nº 944 só não referiu que a dispensa remunerada foi compulsória, com direito a vencimentos proporcionais. Estes, a propósito, estão sendo calculados... Mas, pelo menos, a decisão do Órgão Especial da Corte retirou o segredo de justiça do processo - pelo que o acórdão está disponível no site do tribunal. Alguns detalhes do intrincado caso já tinham aqui sido publicados, com prioridade. O julgado também pode ser acessado em www.espacovital.com.br . (Processo administrativo nº 6401/2022.

O detalhe novo é que, na próxima quarta-feira, 20 de março, o (agora) ex-juiz Zambrano poderá ser aquinhoado pela Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) com a titularidade de um tabelionato em alguma cidade gaúcha. Falta especificar entre os aprovados, quem irá para essa ou aquela designação. É que, regularmente - após recurso - ele foi reconhecidamente aprovado em concurso público. Mesmo que o inciso VI do artigo nº 14 da chamada "Lei dos Cartórios" (nº 8.935/94) estabeleça que "a delegação para o exercício da atividade notarial ou de registro público depende" - entre outros predicados - de "verificação de conduta condigna para o exercício da profissão".

Essa história de os magistrados "punidos" terem direito à "aposentadoria remunerada proporcional", tem um custo financeiro perverso à cidadania brasileira. Gasta-se a rodo dinheiro nosso, repassado à União e ao Estado por meio dos impostos que pagamos. Nesse viés, desde a vigência (1979) da Lei Orgânica da Magistratura, foram aposentados, em todo o País, 37 juízes (destes, dois são gaúchos), 22 desembargadores e 1 ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Seus delitos: venda de liminares; parcerias com peritos; atos de comércio; sentenças pró-bicheiros, narcotraficantes e estelionatários; desvio de recursos públicos. Conforme dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o custo desse desvario financeiro e juizítico custou, até agora, a estados e à União R$ 137,6 milhões. Os favorecidos foram e estão sendo 60 magistrados. Quando eles falecem, o dinheiro fica para viúvas e, eventualmente, filhos.

A "punição" anterior a essa do juiz Zambrano ocorreu também em Porto Alegre. Em dezembro de 2022 foi defenestrado o juiz estadual Alex Gonzalez Custódio, que era titular da 8ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre. Afastado, desde março de 2023 ele responde a uma ação penal por corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro e advocacia administrativa. O processo criminal tramita em segredo de justiça. Informalmente, a radiocorredor advocatícia - sempre bem informada - revela que a acusação é de "direcionamento na nomeação de um perito e de um leiloeiro para atuarem em processos judiciais visando vantagens financeiras que seriam divididas entre os três". (Processo nº 0010-21/000053-5).