Geolocalização comprova vínculo de empregada

A geolocalização começa a ser utilizada como meio de prova, para confirmar a presença, ou não, do trabalhador e a compatibilidade com a marcação do seu ponto para confrontar com os controles de jornada. Tal tecnologia permite rastrear a localização de um dispositivo móvel - como um smartphone - por meio do uso de sinais de GPS.

Nesta linha, a Justiça do Trabalho tem admitido a produção da prova digital para aferição da compatibilidade entre as anotações da frequência e o local onde se encontra o geolocalizador. Em sentença, o juiz Marcelo Caon Pereira, da 3ª Vara do Trabalho de Passo Fundo (RS), reconheceu o vínculo de emprego de uma trabalhadora doméstica, a partir de dados armazenados no Google. Com base na prova, foi determinada a anotação da carteira profissional de abril de 2019 a fevereiro de 2023, com o pagamento das verbas trabalhistas e rescisórias devidas. A condenação chega a R$ 42 mil.

Admitida a prestação do trabalho pelo casal de empregadores (José Claudio Schilling de Abreu Pereira e Teresinha Tagliari Bortolin de Abreu Pereira), a controvérsia se limitava à frequência da empregada. Ela alegava trabalho de segunda a sexta-feira. Os empregadores admitiam um ou, às vezes, dois dias semanais. O salário inicial fora de R$ 600,00 mensais; no final, R$ 800,00.

No caso, não houve registro de horários, nem livro-ponto e as partes não arrolaram testemunhas. No entanto, a advogada Taise Leci Da Silva Smaniotto requereu, em nome da reclamante, a produção da prova digital via exame da geolocalização. O juiz deferiu.

Os dados extraídos do celular da empregada indicaram o comparecimento dela na residência do casal durante cinco dias por semana. A margem de erro foi de apenas 20 metros do endereço exato. O software Veritas - desenvolvido pelo TRT da 12ª Região (SC) - foi utilizado para a filtragem de informações. "Assim a verdade real foi descoberta e uma ação que seria julgada improcedente por falta de provas, acabou tendo sentença de procedência", manifestou o magistrado.

O casal reclamado protocolou recurso, já enviado ao tribunal regional. Já há em Santa Catarina e no Rio de Janeiro processos semelhantes com decisões coincidentes e divergentes. Mas não há qualquer procedente do Tribunal Superior do Trabalho. (Processo nº 0020476-71.2023.5.04.0663). A íntegra da sentença está em: https://www.espacovital.com.br/