Cegueira causada por 'risco criado'

É de R$ 302.424,00 o valor atual, em ação trabalhista, da condenação da empresa Pirahy Alimentos Ltda., de São Borja (RS), em favor do seu ex-empregado Murilo Soares Goulart. Nesse montante, R$ 60 mil se referem à reparação por dano moral e dano estético. Admitido em 1º de fevereiro de 2021 como auxiliar de limpeza, ele sofreu um raro acidente do trabalho, quando em 8 de março do mesmo ano, fazia uma faxina de rotina. Mesmo usando os óculos de proteção, ele foi atingido por uma "casquinha" de arroz desfechada em alta velocidade a partir de um dos equipamentos da empresa. "A rotina de limpezas e faxinas em ambiente com máquinas que expelem resíduos de arroz, expunham o reclamante à situação de risco diferenciado e mais elevado de sofrer acidentes de trabalho relacionados a projeções de partículas nos olhos" - reconheceu o juiz Denilson da Silva Mroginski, da Vara do Trabalho da mencionada cidade. O julgado aplicou a "responsabilidade objetiva patronal fundada na teoria do risco criado".

A narrativa do infortúnio revela passagens tocantes da prova testemunhal e do laudo pericial: 1) "As lesões de córnea podem evoluir para úlcera do globo ocular e infectar; 2) O trabalhador sofreu ulceração da córnea direita, agravada por infecção causada pelo fungo 'aspergillus glaucus'; 3) O transplante de córnea não obteve o resultado desejado de restabelecimento da visão; 4) O trabalhador apresenta redução completa e irreversível da visão do seu olho direito, quadro que o inviabiliza enxergar em profundidade e impede o exercício de diversas atividades laborais; 5) Há quadro de invalidez permanente e parcial de 50%; 6) O reclamante exibe coloração esbranquiçada da córnea, visível já a um primeiro olhar, o que caracteriza dano estético". O mencionado ´aspergillus´ é um fungo com ampla distribuição ambiental devido à sua rusticidade fisiológica sob condições extremas.

A sentença rechaçou a pretensão da empresa Pirahy Alimentos de que o valor condenatório pudesse ser compensado parcialmente com a cifra mensal que o trabalhador já recebe como benefício previdenciário. O julgador considerou que, "segundo se extrai do art. 7º, inciso 38, da Constituição Federal, tal recebimento não exclui o direito à indenização por danos decorrentes de acidente de trabalho, quando para este tiver concorrido o empregador".

Pesquisa elaborada por órgãos governamentais estimam que das cerca de 9 milhões de toneladas do arroz industrializadas no Brasil, 63% são beneficiadas por 50 empresas. No ranking, a Pirahy Alimentos é a terceira delas. Não há trânsito em julgado. Sobre a condenação haverá incidência de correção monetária e juros mensais de 1%. O advogado Gastão Ponsi atua em nome do reclamante. A íntegra da sentença está disponível em https://espacovital.com.br/. (Processo nº 0020091-18.2022.5.04.0871).