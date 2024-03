Para consumo pessoal, pode?...

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, marcou para quarta-feira, dia 6 de março, a retomada do julgamento do recurso que discute se o porte de drogas para consumo próprio pode, ou não, ser considerado crime. O caso terá então o voto do ministro André Mendonça, que havia pedido vista em agosto de 2023. O recurso extraordinário chegou ao Supremo em fevereiro de 2011. Até agora, a maioria dos ministros sinalizou aceitar a proposta de Barroso - no início do julgamento ainda em 2015 - de fixar um critério objetivo, definindo qual a quantidade de maconha deve distinguir o tráfico do porte - para o uso pessoal.

A lei não faz essa distinção, e a decisão sobre o quanto é porte e o quanto é tráfico de drogas fica com a polícia durante a abordagem. Ou a cada juiz, se a questão for judicializada. O deputado federal gaúcho Osmar Terra (MDB), médico e ex-secretário da Saúde do RS nos governos de Germano Rigotto e Yeda Crusius, adverte: "O STF invade a competência do Congresso ao querer legislar e descriminalizar porte de maconha para uso pessoal. Este é um tema para o Poder Legislativo decidir". (Recurso extraordinário nº 635.659).