O fim das 10,2 mil ações contra a Uber?

Uber (principalmente), iFood, Rappi, Loggi, Lalamove, 99, GetNinjas e outras plataformas semelhantes estão envolvidas em enorme polêmica judicial. Afinal, motoristas e entregadores - que fazem andar o negócio dessas empresas - são parceiros dos empreendimentos, ou são trabalhadores empregados? Tais conflitos trabalhistas começaram em 2015. Em quase nove anos a jurisprudência ainda não foi pacificada. O principal ponto controvertido nas 10.200 ações contra a Uber são o da subordinação, ou não, na relação dos motoristas. Duas teses defensivas: a) não há um chefe dando ordens diretas, mas um algoritmo direcionando corridas; b) a não habitualidade, pois os motoristas podem definir quando e por quanto tempo querem trabalhar.

De acordo com pesquisa do IBGE, no quarto trimestre de 2022 havia no País 1,5 milhão de trabalhadores por meio de plataformas digitais - é o equivalente a quase 2% da população ocupada. Desse total, 780 mil trabalhavam no serviço de transporte de passageiros (Uber e 99); destes, 86% informaram que tanto o preço do serviço como a escolha dos clientes eram feitos pelo aplicativo.

Levantamento da plataforma de jurimetria Data Lawyer mapeou que, de 15 mil ações trabalhistas contra Uber, 99 e a espanhola Cabify (esta encerrou as operações no Brasil em junho de 2021), 5,5 mil decisões foram favoráveis aos aplicativos e 2,3 mil, parcialmente, aos trabalhadores. Apenas 148 sentenças foram totalmente procedentes, com reconhecimento do vínculo de emprego. Também foram homologados 3.252 acordos. A estratégia jurídica das empresas, nestes casos, é encerrar por transações, evitando o crescimento de precedentes desfavoráveis.

No Tribunal Superior do Trabalho (TST) o cenário ainda é incerto. Quatro Turmas decidem pelo reconhecimento de vínculo; e três negam os pedidos. Ao julgar uma ação coletiva promovida pelo Ministério Público do Trabalho, o juiz Mauricio Pereira Simões, da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo (SP), condenou a Uber a pagar multa de R$ 1 bilhão por danos morais coletivos. E mais: a obrigação de registrar todos os seus motoristas no País. Mas, não há trânsito em julgado.

Na última sexta-feira, 23 de fevereiro, no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro relator Edson Fachin reconheceu a repercussão geral em uma ação que discute o vínculo entre a Uber e uma motorista carioca, vencedora em segundo grau. O julgamento em plenário virtual (11 julgadores) segue até 1º de março. Neste primeiro momento, os ministros analisam se tal ação será afetada para gerar uma tese que os demais tribunais, em ambas as instâncias deverão seguir. O relator já sinalizou: "Cabe ao Supremo trazer resposta uniformizadora e efetiva sobre a existência ou não do vínculo empregatício". (Recurso extraordinário nº 1446336).