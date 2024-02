Os gaúchos violadores de prerrogativas

Desde a criação do cadastro, até 2021, haviam sido inscritos apenas quatro nomes. Estes, somados aos cadastrados negativamente pela atual gestão da Ordem gaúcha formam o grupo dos 22 praticantes do despotismo. O Espaço Vital está na busca dos números referentes às demais seccionais.

O cadastro foi criado pelo Conselho Federal da OAB em 2018, na gestão do então presidente nacional Claudio Lamachia. O objetivo: fazer com que aqueles que não respeitam as prerrogativas da advocacia passem, posteriormente - se buscarem (re) inscrição na Ordem -, por um processo de análise de sua idoneidade moral. Tais violadores poderão, se for o caso, ser brecados para o ingresso (ou reingresso) na carreira profissional advocatícia.

A atual gestão da seccional gaúcha Ordem do Advogados do Brasil (OAB-RS) encaminhou - de janeiro de 2022 a 9 de fevereiro deste ano - 18 nomes ao Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas Advocatícias. Os ali relacionados são cinco magistrados da ativa: três homens e duas mulheres. Destes, três são da Justiça do Trabalho; dois da Justiça Estadual. No rol não benfazejo estão também cinco policiais militares, três policiais civis, dois oficiais de justiça, um delegado de polícia, uma procuradora do Ministério Público, e um vereador.

O 'tribunAUDI' ficará sem...

Uma surpresa com final feliz para a cidadania, na novela da compra de luxo que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) estava produzindo em causa própria. O grupo paulista Faberge - vencedor da licitação - desistiu da venda dos cinco automóveis Audi (preço R$ 1,79 milhão) e comunicou, na quarta-feira, 14 de fevereiro, a novidade à Corte. O surpreendente desfecho veio uma semana depois de a 1ª Câmara Cível do próprio tribunal, em julgamento derivado de ação popular, ter reconhecido a legitimidade da pretendida compra.

Retrato do edital

Milhões com erros

Desde 2020, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) compila o número de demandas com problemas, chamadas de "ações com inconsistências". São processos iniciados nas duas últimas décadas. A meta do CNJ é diminuir o maior número possível de causas com algum tipo de falha, mesmo em processos já arquivados. Pelos números atuais, de exatas 195.595.520 ações, o total delas com erros detectados até novembro de 2023 chega a 39.790.342. Os dados de 1º.12.23 a 31.1.24 ainda não estão disponíveis.

Quase 40 milhões de processos - ou cerca de 20% do total dos feitos que tramitaram nos últimos anos em tribunais de todo o País - foram identificados com algum tipo de erro, o que aumenta a habitual morosidade e dificulta a atuação de servidores do Poder Judiciário. São problemas como "falta de documentação das partes (autor e réu)", "dados errados ou falsos", "assunto jurídico cadastrado de maneira incorreta".

"Cidadãos de segunda"

Gastos militares em alta

O mundo está se tornando um barril de pólvora. O gasto militar global disparou em 2023 e atingiu o maior patamar da história moderna, descontadas as duas guerras mundiais do século XX. No tenso ano de 2023, os países gastaram, em defesas, um pouco mais do que um PIB nominal do Brasil. A conta foi mostrada pelo IISS - Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, de Londres, na divulgação de seu referencial anuário sobre o estado das Forças Armadas do planeta. É o chamado "Balanço Militar".

O think-tank (grupo de reflexão) apurou crescimento de 9% nos gastos com armas no ano passado em termos reais, chegando a US$ 2,2 trilhões (hoje, R$ 10,9 trilhões). Em termos nominais e relativos, é o maior valor dos 65 anos da série histórica da publicação que "nunca viu tanto dinheiro desembolsado desde o fim da Segunda Guerra Mundial", em 1945.