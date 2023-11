Indenização por "condições indignas de trabalho"

A advogada Denise da Silva Teixeira (OAB/RS nº 42.117), 50 anos de idade atual, com largo exercício na sua profissão, em Porto Alegre - e que desenvolveu "transtorno psiquiátrico misto ansioso e depressivo", em razão do ambiente em que desenvolvia suas atividades - receberá reparação moral de R$ 30 mil. Repetidas vezes, em suas atividades, ela era chamada de "ignorante e analfabeta". As ofensas partiam do então presidente do Simers - Sindicato Médico do RS, Paulo de Argollo Mendes. A indenização será paga pela entidade sindical.

Houve prova testemunhal sobre os fatos. No depoimento pessoal, Denise narrou que "era a única negra que trabalhava no local e, volta e meia, o presidente Argollo contava uma piada sobre "dois negrões que tinham muita força e pouco cérebro" - o que fazia ela sentir-se mal. A decisão da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) considerou, com base na perícia médica, "haver nexo de causalidade entre as condições de trabalho e a patologia". O acórdão manteve a sentença de procedência, proferida na 30ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, mas aumentou o valor da reparação financeira.

Segundo o julgado, a empregada foi hostilizada por conta do próprio trabalho, recebendo ofensas "que se mostram inconcebíveis e incompatíveis com os deveres de respeito e urbanidade ínsitos à relação de emprego".

Para o TRT gaúcho "o ambiente de trabalho era tóxico, beirando agressão física em determinados momentos" (...) "num episódio houve intervenção da vice-presidente do próprio sindicato, Maria Rita de Assis Brasil, em defesa da trabalhadora". O acórdão também registrou que "o empregador não impugnou o laudo pericial psiquiátrico produzido no processo". E reconhece que a advogada trabalhadora foi "exposta a condições indignas de trabalho, com tratamento humilhante e degradante".

Já foi interposto recurso de revista para o TST, sendo buscada majoração da indenização à reclamante. Em nome dela atuam as advogadas Daniela Della Giustina e Andrea Pellegrini Fetzner. (Processo nº 0021265-34.2020.5.04.0030).