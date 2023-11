Juiz sobrecarregado e... sentença nada a ver

Faz furor nos meios jurídicos do País uma notícia sintética, em dois tópicos ("Jurisprudências Artificiais") veiculada pelo colunista Lauro Jardim, na edição dominical de O Globo. Ele relata que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) está investigando uma sentença que, na realidade, foi feita por inteligência artificial (IA) marota, a partir do uso do ChatGPT.

A jurisprudência maroteira

O Espaço Vital traz detalhes novos que se inserem na sequência da revelação feita pelo jornalista carioca. Soube-se agora que, na semana passada, o desembargador corregedor-geral Néviton Guedes, do TRF da 1ª Região, admitiu, em circular enviada aos colegas da Corte, ter "chegado ao meu conhecimento um caso em que uma ferramenta de IA generativa - utilizada como assistente de minuta de ato judicial - apresentou como resultado de pesquisa jurisprudencial alguns precedentes inexistentes".

A mesma circular recomenda aos magistrados que "para a pesquisa não sejam usados precedentes jurisprudenciais de ferramentas de IA generativas abertas e não homologadas pelos órgãos de controle do Poder Judiciário". O documento também adverte que "o uso indiscriminado de inteligência artificial acarreta responsabilidade do magistrado competente". Os reflexos alcançarão todos os servidores, os estagiários e os colaboradores do gabinete.

Nomes das partes do processo controvertido, dos advogados atuantes, do juiz que assinou a sentença, e do servidor equivocado estão todos, por enquanto, sob sigilo. O leque a ser investigado pela imprensa é grande, para se chegar à origem e à nominata da façanha jurisprudencial. Afinal, a Justiça Federal da 1ª Região compreende 102 varas espalhadas no Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins. O TRF-1 e o CNJ fecham-se em copas quando se procura entrar em minúcias.