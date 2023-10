Sem horas extras para professores

A quantidade de horas ocupada pelo professor com a preparação de aulas e outras atividades na plataforma digital da sua instituição de ensino (Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus) não dá direito a horas extras. A decisão é da 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), reformando decisão que deferira o pedido da professora Silvia Regina Barrile, de Bauru (SP), para que recebesse tal verba. A reclamante sustentou que, "além das aulas presenciais, os professores tinham de lançar no sistema a preparação semanal de conteúdo, para os alunos acessarem antes das aulas". E também "preparar questões, inserir materiais didáticos, imagens e arquivos, enviar e receber e-mails dos alunos e fiscalizar o acesso deles ao sistema para leitura e estudo, além de lançar notas e presenças".

Essas tarefas demandariam cerca de três horas por semana para cada uma das duas disciplinas que ela lecionava. O pedido de horas extras foi julgado improcedente pelo juízo de primeiro grau, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas) reformou a sentença. Fundamento: "Ficou comprovado que a implantação do sistema implicou a execução de tarefas diversas, fora do horário de aula, que não se confundiam com as atividades extraclasse".

O julgamento do TST acolheu recurso da congregação religiosa, mantenedora da escola. O julgado fundamentou que "com a modernização das atividades de ensino, a cominação de tais tarefas é fruto da necessidade atual de alcance maior do ensino por meio das novas plataformas tecnológicas, que passaram a ser uma regra nesse mercado de trabalho".

Uma frase definitiva do recurso de revista: "A função do magistério está ressignificada em uma sociedade 5.0, na qual o professor se torna um parceiro colaborador da produção acadêmica, por meio da criação de conteúdos online e da interação pelas redes com o corpo de alunos, tudo voltado ao melhor aproveitamento do ensino ofertado pelas entidades empregadoras". Vai marcar posição na jurisprudência. (Recurso de revista nº 10866-19.2018.5.15.0091).