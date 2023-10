Ação contra a voracidade tributária

O Partido Novo ajuizou ação direta de inconstitucionalidade contra a legislação estadual (RS) que autoriza a cobrança de Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) na hipótese de "reversão do usufruto". A situação clássica do usufruto é aquela em que um casal transfere um imóvel - em que ambos residem - para os filhos, com uma forma de antecipar a herança, mas reservando-se o chamado usufruto vitalício. Esse significa que os pais ficam com o direito de utilizar o imóvel até a sua morte - e posteriormente o bem fica para os filhos. O questionamento da cobrança tributária é para o caso em que um dos cônjuges morre e o usufruto passa a ser apenas de um deles (o supérstite) e não mais do casal. Chama-se a isso "direito de acrescer" - em termos jurídicos. A tese levantada pelo advogado Gustavo Moreira (OAB/RS nº 57.516) em nome do partido autor, é a de que "o imposto deve ser cobrado apenas na extinção do usufruto quando da morte de ambos os cônjuges, não apenas de um deles". Tecnicamente é sustentado que o "direito de acrescer não deve sofrer a tributação". Para o deputado Felipe Camozzato, idealizador da tentativa de reversão da cobrança, trata-se de mais um caso em que "o Estado procura tributar todas as operações possíveis, onerando demasiadamente o cidadão". A ação foi protocolada no Tribunal de Justiça, e o relator sorteado é o desembargador Irineu Mariani. A competência para o julgamento é do Órgão Especial, formado por 25 desembargadores. (Processo nº 0006465-15.2023.8.217000).



Caso fortuito externo

O aplicativo de transporte não responde por assalto cometido por passageiro contra motorista que trabalhava via Uber. A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu assim, em caso oriundo de Porto Alegre. Segundo o julgado, "nesses casos a culpa é de terceiro, configurando-se caso fortuito externo à atuação da empresa". A sentença tinha sido de procedência parcial da ação. Mas foi reformada em segundo grau, sob o fundamento de que "a empresa não pode ser responsabilizada por fato que decorre sobretudo de falha do Estado, responsável por assegurar aos cidadãos o direito fundamental à segurança". Já houve o trânsito em julgado. (Recurso especial nº 2018788).

Os violadores

Com o intuito de coibir práticas de autoridades públicas vistas como abusivas, a OAB nacional sistematizou um cadastro que relaciona "violadores de prerrogativas" da advocacia. A lista pode receber nomes de agentes públicos como magistrados, membros do Ministério Público, delegados de polícia e servidores da Receita. A iniciativa prevê punições aos alvos, como impedimento futuro de ingressar na advocacia, e desperta questionamentos sobre os riscos de excessos. O prazo da sanção ainda não foi divulgado pela OAB.

Qualificação insatisfatória

Levantamento realizado pela Confederação Nacional do Comércio mostra que 96% das vagas formais criadas no País foram para trabalhadores com ensino médio incompleto ou completo. Os dados foram apurados em 12 meses, até agosto de 2023. No período, a economia brasileira criou 1,5 milhão de vagas de trabalho com carteira assinada. Desse total, os trabalhadores com ensino médio incompleto preencheram 123,6 mil postos; os com médio completo responderam por 1,3 milhão. Mas no topo das vagas, houve fechamento de 1.166 postos para profissionais com mestrado e doutorado; foram 511 e 655 demissões, respectivamente.

Direito às necessidades

A 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) confirmou decisões das instâncias ordinárias, ao rejeitar o exame do recurso da empresa Shopper Comércio Alimentícios Ltda., de Osasco (SP). Ela indenizará (R$ 3 mil), por dano moral, um empregado que, para ir ao banheiro, tinha de passar por catraca com sistema biométrico. A decisão referiu que "o controle do uso do banheiro pela empregadora fere o princípio da dignidade da pessoa humana". Uma longa - mas pertinente - frase do acórdão superior: "A empresa extrapolou os limites do seu poder diretivo e afrontou normas de proteção à saúde, pois a restrição ao uso do banheiro por meio das catracas com biometria impede os empregados de satisfazer necessidades fisiológicas inerentes a qualquer ser humano, o que pode acarretar até mesmo o surgimento de doenças". (Processo nº 1001393-44.2021.5.02.0383).

Sociedades não pagarão

Os Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) não podem instituir e cobrar anuidade das sociedades de advogados. Tal tese foi aprovada pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento na quarta-feira, 25 de outubro. O tema foi decidido sob o rito dos recursos repetitivos e, assim, deve vincular todos os magistrados e tribunais do País. Cai, assim, a possibilidade de os conselhos seccionais da Ordem exigirem a contribuição anual dos escritórios que neles estão registrados. A anuidade será exigível apenas dos advogados, como pessoas físicas. Detalhe: a OAB gaúcha jamais cobrou anuidades das sociedades de advogados. Os julgamentos paradigmáticos foram realizados em processos desencadeados por dois escritórios paulistas: Fronzaglia Sociedade de Advogados e João Alberto Godoy Goulart Advogados Associados. (Recursos especiais nºs 2014023 e 2015612).

Alerta sobre impunidade

Relatório divulgado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico ou Económico (OCDE, com sede em Paris), - grupo de 38 países do qual o Brasil já manifestou interesse em fazer parte - demonstrou "preocupação quanto à atuação brasileira no combate à corrupção". O documento que avalia práticas anticorrupção, elencou riscos no País envolvendo desdobramentos da Lava-Jato, decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e interferências políticas em investigações. Os examinadores alertaram para o baixo nível de combate à corrupção internacional no País. De acordo com o relatório, de 60 casos de supostos pagamentos de propinas envolvendo atores estrangeiros desde 2000, o país investigou só 28 e levou apenas um a julgamento. As provas obtidas, no entanto, foram anuladas em decisão de Dias Toffoli, em setembro.

O Rio de Janeiro ajoelhado

Um bando com o poder de parar uma das capitais mais importantes do País, cuja paisagem é a imagem mais representativa do Brasil no exterior, não nasce da noite para o dia nem tampouco prospera nos negócios ilegais sem contar com a cumplicidade de agentes públicos. O acúmulo de poder do crime organizado - seja o tráfico de drogas, sejam as milícias - decorre da degradação do poder estatal que vem de décadas. A conjunção não será superada até que, entre outras medidas, policiais voltem a ser policiais, e bandidos voltem a ser bandidos.

Reflexos do envelhecimento