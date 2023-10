A gamificação do trabalho e a força do algoritmo

Decisões recentes da Justiça do Trabalho estão sinalizando uma virada nas decisões de ações que discutem o vínculo empregatício de entregadores de comida com a Uber Eats e a Rappi (esta uma startup de entrega sob demanda, com sede em Bogotá, Colômbia). A 2ª, a 3ª, a 6ª e a 8ª Turmas do Tribunal Superior do Trabalho recentemente reconheceram esses trabalhadores como empregados das empresas que operam os aplicativos. Mas a 1ª, a 4ª e a 5ª Turmas rechaçam o vínculo. Ainda não há decisões da 7ª Turma. A sinalização de mudança está no amadurecimento de dois conceitos que passaram a aparecer na jurisprudência: 1) a gamificação do trabalho; 2) a subordinação algorítmica.

A primeira concepção consiste no uso de técnicas de jogos para gerir a relação laboral (metas, premiações etc.). A segunda trata da substituição da pessoa física responsável por dar ordens (subordinação clássica) pelo algoritmo; este, na prática, funciona como chefe do trabalhador.

Com base nessas ideias - ainda sem precedentes na Justiça brasileira - os julgados determinaram que a Uber e a Rappi registrem os seus colaboradores no Brasil de acordo com as regras trabalhistas. A primeira sentença foi da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo; e a decisão do segundo grau foi Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-SP). Os julgados foram proferidos em ações civis públicas originadas a partir de inquéritos produzidos pelo Ministério Público do Trabalho (MPT).

A primeira decisão de maior repercussão deu-se em recurso de revista julgado pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), a partir de fundamentação da ministra Margareth Costa. Seu voto diz que "a Uber pune os motoristas com bloqueio, coloca-os em uma espécie de ranqueamento de corridas, estabelece as demandas para cada profissional e remunera-os diretamente, tudo de acordo com as condições empresariais estipuladas unilateralmente pela empresa".

Três frases do longo acórdão superior procuram sintetizar o nó do embrulho: "O modelo de gestão do trabalho das referidas empresas orienta-se em um processo denominado de gamificação. Nesta, os trabalhadores são estimulados e desestimulados a praticarem condutas - conforme os interesses da empresa-plataforma. Tal acontece a partir da possibilidade de melhorar seus ganhos, ou de punições indiretas, que respectivamente reforçam condutas consideradas positivas e reprimem condutas supostamente negativas para a empresa, em um repaginado exercício de subordinação jurídica".

Os números dos processos são: 1001416-04.2021.5.02.0055 (Rappi); 1001379-33.2021.5.02.0004 (Uber); e TST-RR 536-45.2021.5.09.0892 (Uber Eats). As íntegras dos julgados podem ser lidas em https://espacovital.com.br/ .