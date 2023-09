Penhora de imóvel residencial que tem alienação fiduciária

A solução judicial: penhora-se o imóvel na ação em que também o agente financeiro deve ser citado. Pagando a dívida para evitar o leilão, como é a proprietária do imóvel, a CEF posteriormente poderá ajuizar ação de regresso contra o condômino executado. Segundo o julgado, "as normas que regulam a alienação fiduciária não se sobrepõem aos direitos de terceiros que não fazem parte do contrato de financiamento".

Interessante novidade jurisprudencial que interessa a síndicos de condomínios residenciais em que há condôminos inadimplentes. Nova decisão do Superior Tribunal de Justiça deferiu a penhora do apartamento que originou a dívida, mesmo estando o imóvel financiado com alienação fiduciária. O precedente está em uma ação oriunda de Joinville (SC). O impasse: o condômino morador de apartamento alienado à Caixa Econômica Federal (CEF) mantinha a regularidade dos pagamentos do financiamento, mas não pagava a cota condominial mensal.

Cuidar dos horários das... cuidadoras

Está criado o precedente. O Tribunal Superior do Trabalho (TST) reconheceu o direito de duas cuidadoras de Ceará-Mirim (RN) a receberem horas extras pelos períodos que extrapolarem os limites diário e semanal da jornada do empregado doméstico. O entendimento de que cabia a elas comprovar a jornada mais longa foi afastado pela 6ª Turma. É que o artigo 12 da Lei Complementar nº 150/2015 dispõe que, no contrato de trabalho doméstico, o empregador deve manter algum tipo de controle da jornada praticada pelo empregado. No caso do regime especial de jornada 12x36, o artigo 10 exige a celebração de acordo escrito.

No caso julgado, as empregadas foram contratadas para cuidar da mãe do empregador, revezando-se entre si em turnos de 24h e 48h. A tese do reclamado foi a de que as trabalhadoras recebiam diárias e, portanto, não tinham direito a horas extras. O juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (RN) julgaram improcedentes os pedidos de horas extras.

Todavia, para o relator do recurso de revista, José Pedro de Camargo, "impor às trabalhadoras a obrigação de provar a jornada extraordinária constitui prova diabólica". E pontuou com uma pertinente frase: "O trabalho doméstico, na maior parte das vezes, é realizado sem a presença de outros empregados ou de terceiros, que não sejam os membros da própria família". O acórdão - já com trânsito em julgado - determinou o pagamento das horas que extrapolaram o limite diário e semanal de jornada, sendo devido o pagamento da hora normal, mais o adicional de 50%, bem como respectivos reflexos". (Recurso de revista nº 389-45.2018.5.21.0001).