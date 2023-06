Os riscos do 'deep nude'

Surpreendam-se com mais uma nova função da inteligência artificial! Por menos de US$ 20 (cada) é possível comprar, na internet, apps que tiram a roupa de alguém que esteja em uma imagem. A façanha pode atingir gente famosa ou anônima - e aí começa o perigo. A operação é simples: a partir da foto digitalizada de uma mulher com roupa (ou de homem também), o aplicativo cria uma nova imagem da mesma pessoa sem a camiseta, sem o biquíni ou sem qualquer outra peça de roupa. O primeiro aplicativo com essa "proposta" ficou famoso em 2019, com o nome de 'DeepNude' (traduzindo: nu profundo) e logo viralizou. Seis meses depois, o criador anunciou que ia parar de vendê-lo "porque o mundo ainda não está preparado para isso". Ele também advertiu que o termo de uso do aplicativo proibia, doravante - a quem já o tivesse adquirido - o compartilhamento. (He he he, acreditem). Matéria publicada na semana passada pelo jornal espanhol El País refere o surgimento de aplicativos semelhantes para "nus convincentes". O chamado 'deep nude' já tem até ações na Justiça brasileira. Entre elas, em São Paulo a de uma mulher que começou a se relacionar com um homem que se habituou a romper e reatar com a 'ex'. Quando ele realmente resolveu ficar com a nova namorada, a 'ex' não aceitou o fim definitivo da conturbada relação. Passou então a criar perfis falsos em redes sociais e a fazer montagens com imagens da vítima. Entre elas, um variado 'deep nude', enviado a muitos contatos.



'Vou passar as tuas fotos'...

Outro caso - que tramita com segredo de justiça em uma comarca gaúcha de médio porte - envolveu um jovem que não aceitava o fim de um namoro que vinha desde a adolescência. Por isso, ele partiu para a ameaça: "Vou passar as tuas fotos nuas para toda a tua família". Uma liminar com dois desdobramentos ("obrigação de fazer" e "obrigação de não fazer") foi concedida. Foi identificado o IP do ofensor; os conteúdos foram retirados do ar. A ação segue em curso e - se não houver transação judicial - a decisão, óbvio vai demorar. Num país, como o Brasil, onde pesam tantos tipos de violência sobre as mulheres, o prognóstico é preocupante.

Remédios bilionários

Uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, contratada por empresas farmacêuticas ligadas ao grupo Farma Brasil, estimou em R$ 1,1 bilhão o valor dos pedidos de extensão do prazo de exclusividade de patentes de medicamentos. Tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), em grau de recurso extraordinário, uma ação que pode redefinir o período mínimo de exclusividade de patentes de medicamentos que têm genéricos no mercado brasileiro. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 2021 definiu que o prazo de exclusividade seria de 20 anos. A indústria farmacêutica quer dilatar esse prazo.

Abrindo portas

Registro da revista IstoÉ, edição que circulou no sábado: "Nesta semana, por razões já vistas nos governos petistas do passado, um pedido de audiência de uma grande multinacional, a um dos ministros, passou primeiro pelo crivo de José Dirceu". Outrora consultor em governos petistas, Dirceu voltou a abrir portas em Brasília.

Uma vitória sem lei

Em ato administrativo editado no dia 31 de maio, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) regulamentou o pagamento do auxílio-creche a juízes e desembargadores estaduais. O penduricalho - desde a sua concepção - ganhou na rádio corredor advocatícia o epíteto de "auxílio-babá". A benesse financeira não está originada em lei, nem em ação judicial, mas em decisão do Conselho Nacional da Justiça proferida em processo administrativo de iniciativa da Associação dos Juízes do RS (Ajuris). Com isso, os magistrados ligados à Justiça Estadual e à Justiça Militar - que tenham filhos ou dependentes de até sete anos de idade - receberão o benefício mensalmente, mediante solicitação individual. O valor será igual ao que já é pago aos servidores do Judiciário: R$ 855,01 para crianças que estudam em turno integral e R$ 570,01 para as que estudam em meio turno. Ainda não vimos tudo...

O gremista Gilmar Mendes

Torcedor do Grêmio, o advogado porto-alegrense Rafael Korff Wagner assistia, na sexta-feira passada, na Band News, um programa sobre a indicação do advogado Cristiano Zanin para ministro do Supremo Tribunal Federal. De repente entrou ao vivo, desde sua residência, o ministro Gilmar Mendes sendo entrevistado e elogiando o novel indicado. Num "close" numa prateleira ao fundo, carregada de livros, surgiu emoldurada uma camiseta tradicional do Grêmio, produzida pela Puma, edição 2017. Em destaque, o logotipo Banrisul. O advogado gaúcho, óbvio, fotografou a peça. Foi possível saber, no dia seguinte, que Gilmar havia ganho o mimo tricolor em 23 de outubro de 2017, numa visita à Arena, a convite do presidente Romildo Bolzan. A descoberta gerou conversas neste domingo, durante o jogo Grêmio 2 x 1 São Paulo. Alguns gostaram de saber tal detalhe sobre o "ministro gremista". Outros detestaram; alguns ficaram em cima do muro. Para quem quiser ver, o advogado Rafael tem a foto da constatação.

H (53) x M (4)

No início da semana passada, a gaúcha Rosa Weber, presidente do STF, lamentou publicamente "o número ínfimo de mulheres na cúpula do Judiciário". Na sexta-feira, soube-se que pelo menos no STJ, por ora esse quadro não mudará. Para duas vagas de ministros habilitaram-se 57 desembargadores/as estaduais - mas desse total, as mulheres são só quatro. As "corajosas" são a cearense Maria Nailde Nogueira, a maranhense Angela Maria Salazar, a mato-grossense Serly Marcondes Alves e a paranaense Ana Lúcia Loureço. Em percentuais, 93% para eles; 7% para elas. Que diferença!

Elas, de goleada

Na advocacia brasileira, porém, os números de inscritas pelo gênero feminino crescem cada vez mais, todos os meses. Em 31 de maio, o quadro nacional de advogados de ambos os sexos totalizou 1.340.651; elas são 686.171; eles, 654.480. O Rio Grande do Sul segue o tom: gênero feminino, 49.513; masculino, 45.865. Dentre as 27 seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, a goleada é de 20 x 7 para elas. A supremacia masculina de inscrições ocorre em apenas sete estados: Acre, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte.

Em alta