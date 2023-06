Adulterações em demandas repetitivas

Um ofício enviado pelo desembargador Umberto Guaspari Sudbrack, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), à Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul gaúcha (OAB-RS) - sugerindo providências - pode estar abrindo um leque sobre atividades advocatícias fraudulentas. A entidade já abriu processo ético e disciplinar; a sessão de julgamento será no dia 27 de junho, às 13h.

Em ação cível que tramita sem segredo de justiça, o magistrado escreveu com clareza: "Há evidências de adulteração de uma mesma fatura telefônica ser utilizada como comprovante de residência em ações distribuídas sob o patrocínio da advogada Rita Fernanda Vignochi Moreira (OAB/RS nº 98.795). Tal se percebe a partir do cotejo da fatura telefônica acostada no presente feito (ação contra o Banco BMG, nº 50021622820228210008) com aquelas juntadas nos processos nºs 5030195-62.2021.8.21.0008, 5001765-26.2022.8.21.0086 e 5066667-49.2022.8.21.0001". As ações são semelhantes, mas os nomes dos autores são diferentes.

Prossegue o desembargador: "Em exame das faturas verifica-se que todas possuem os mesmos códigos de barras (final 90359305699-2), número do cliente (1.12566545) e número telefônico (021-8106-6981)".

A conjunção já está sendo investigada pelo Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas (Numopede), vinculado à Corregedoria-Geral da Justiça. Na edição de terça-feira o Espaço Vital vai divulgar a utilidade do trabalho desenvolvido por esse setor, Ele está à caça de ações judiciais montadas e/ou fraudadas.